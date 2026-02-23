Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.

Уряд США оголосив про запуск нової ініціативи Tech Corps - програми, що поєднує формат Peace Corps із фокусом на штучний інтелект. Вона передбачає відправку фахівців у сфері STEM та ШІ до інших країн у межах стратегії посилення американського впливу на глобальному ринку технологій.

Що відомо

Tech Corps працюватиме під егідою Peace Corps і залучатиме випускників технічних спеціальностей або професіоналів із досвідом у сфері штучного інтелекту. Волонтерів направлятимуть до країн-учасниць American AI Exports Program - програми, створеної торік указом президента Дональда Трампа для зміцнення позицій США в експорті рішень на основі штучного інтелекту.

Учасники Tech Corps допомагатимуть впроваджувати штучний інтелект у сферах сільського господарства, освіти, охорони здоров'я та економічного розвитку. Передбачені як очні місії тривалістю від 12 до 27 місяців, так і дистанційні формати співпраці. Для тих, хто працюватиме за кордоном, програма забезпечить житло, медичне страхування, стипендію та винагороду за волонтерську службу.

Виконувач обов'язків директора Peace Corps Річард Е. Свартц зазначив, що учасники ініціативи сприятимуть розвитку технічної спроможності країн-партнерів, підтримуватимуть впровадження ШІ у критично важливих сферах і допомагатимуть долати бар'єри на етапі практичної реалізації рішень.

Попри заявлений акцент на допомозі приймаючим державам, програма також має стратегічну мету - закріпити лідерство США в умовах зростаючої конкуренції на глобальному ринку штучного інтелекту, зокрема з боку Китаю.