Фінансові новини
- |
- 23.02.26
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
10:26 23.02.2026 |
Уряд США оголосив про запуск нової ініціативи Tech Corps - програми, що поєднує формат Peace Corps із фокусом на штучний інтелект. Вона передбачає відправку фахівців у сфері STEM та ШІ до інших країн у межах стратегії посилення американського впливу на глобальному ринку технологій.
Що відомо
Tech Corps працюватиме під егідою Peace Corps і залучатиме випускників технічних спеціальностей або професіоналів із досвідом у сфері штучного інтелекту. Волонтерів направлятимуть до країн-учасниць American AI Exports Program - програми, створеної торік указом президента Дональда Трампа для зміцнення позицій США в експорті рішень на основі штучного інтелекту.
Учасники Tech Corps допомагатимуть впроваджувати штучний інтелект у сферах сільського господарства, освіти, охорони здоров'я та економічного розвитку. Передбачені як очні місії тривалістю від 12 до 27 місяців, так і дистанційні формати співпраці. Для тих, хто працюватиме за кордоном, програма забезпечить житло, медичне страхування, стипендію та винагороду за волонтерську службу.
Виконувач обов'язків директора Peace Corps Річард Е. Свартц зазначив, що учасники ініціативи сприятимуть розвитку технічної спроможності країн-партнерів, підтримуватимуть впровадження ШІ у критично важливих сферах і допомагатимуть долати бар'єри на етапі практичної реалізації рішень.
Попри заявлений акцент на допомозі приймаючим державам, програма також має стратегічну мету - закріпити лідерство США в умовах зростаючої конкуренції на глобальному ринку штучного інтелекту, зокрема з боку Китаю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
ТОП-НОВИНИ
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|SpaceX встановила новий рекорд багаторазовості — 33 пуски однієї ракети.
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Торговельна угода ЄС–США під загрозою через нову митну політику Трампа.
|Франція запускає новий фонд для компаній, зацікавлених у роботі в Україні.
|ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
Бізнес
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.