ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.
08:24 23.02.2026 |
Південна Корея розглядає можливість приєднатись до програми НАТО PURL щодо фінансування закупівлі американської зброї для України.
Про це пише Yonhap.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що країна консультується з НАТО щодо різних заходів підтримки України.
Дипломатичне джерело Yonhap стверджує, що зокрема розглядається варіант приєднання Південної Кореї до програми PURL - ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.
Водночас джерело додає, що навіть якщо Південна Корея все ж приєднається до PURL, Сеул може обмежитися придбанням лише нелетального обладнання.
Yonhap зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Південна Корея надавала Україні лише нелетальну та іншу гуманітарну допомогу.
