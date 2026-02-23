Авторизация

ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.

Південна Корея розглядає можливість приєднатись до програми НАТО PURL щодо фінансування закупівлі американської зброї для України.

Про це пише Yonhap.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що країна консультується з НАТО щодо різних заходів підтримки України.

Дипломатичне джерело Yonhap стверджує, що зокрема розглядається варіант приєднання Південної Кореї до програми PURL - ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Водночас джерело додає, що навіть якщо Південна Корея все ж приєднається до PURL, Сеул може обмежитися придбанням лише нелетального обладнання.

Yonhap зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Південна Корея надавала Україні лише нелетальну та іншу гуманітарну допомогу.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Корея
 

