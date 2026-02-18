Європарламент запровадив обмеження на використання ШІ на робочих пристроях — ЗМІ.

Європейський парламент відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через проблеми з кібербезпекою та захистом даних.

Про це йдеться у внутрішньому електронному листі, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 лютого, Європарламент надіслав своїм членам електронного листа, в якому повідомив, що відключив "вбудовані функції штучного інтелекту" на корпоративних планшетах після того, як його ІТ-відділ оцінив, що не може гарантувати безпеку даних цих інструментів.

"Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою", - йдеться в електронному листі служби технічної підтримки e-MEP.

Служба технічної підтримки зазначила, що оскільки ці функції продовжують розвиватися і стають доступними на все більшій кількості пристроїв, "повний обсяг даних, що передаються постачальникам послуг, все ще оцінюється".

"До повного з'ясування цього питання вважається безпечнішим залишити такі функції вимкненими", - наголосили у листі.

Своєю чергою, пресслужба Європейського парламенту зазначила, що "постійно стежить за загрозами кібербезпеці та швидко вживає необхідних заходів для їх запобігання".