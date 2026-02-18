Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 02:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент запровадив обмеження на використання ШІ на робочих пристроях — ЗМІ.
09:11 17.02.2026 |
Європейський парламент відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через проблеми з кібербезпекою та захистом даних.
Про це йдеться у внутрішньому електронному листі, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".
У понеділок, 16 лютого, Європарламент надіслав своїм членам електронного листа, в якому повідомив, що відключив "вбудовані функції штучного інтелекту" на корпоративних планшетах після того, як його ІТ-відділ оцінив, що не може гарантувати безпеку даних цих інструментів.
"Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою", - йдеться в електронному листі служби технічної підтримки e-MEP.
Служба технічної підтримки зазначила, що оскільки ці функції продовжують розвиватися і стають доступними на все більшій кількості пристроїв, "повний обсяг даних, що передаються постачальникам послуг, все ще оцінюється".
"До повного з'ясування цього питання вважається безпечнішим залишити такі функції вимкненими", - наголосили у листі.
Своєю чергою, пресслужба Європейського парламенту зазначила, що "постійно стежить за загрозами кібербезпеці та швидко вживає необхідних заходів для їх запобігання".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Будівництво атомних підводних човнів у Китаї йде швидше, ніж у США — ЗМІ.
|Москва погрожує Євросоюзу через нові обмеження на морське судноплавство.
|Бундесвер залучатиме українських інструкторів для навчання власних військових
|Китай відкриває ринок для Африки: мита скасовано майже для всіх країн.
|Спецтрибунал рухається надто повільно — генсек Ради Європи закликав до активнішої підтримки.
|Європарламент запровадив обмеження на використання ШІ на робочих пристроях — ЗМІ.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.