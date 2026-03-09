Фінансові новини
- |
- 09.03.26
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Споживчі ціни в Китаї в лютому зросли на 1,3% - максимально з початку 2023 року
13:17 09.03.2026 |
Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в лютому зросли на 1,3% порівняно з тим же місяцем попереднього року - максимально з січня 2023 року, йдеться в звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР.
Темпи інфляції суттєво прискорилися порівняно з 0,2% у січні, що зумовлено, головним чином, впливом тривалих свят з нагоди Нового року за місячним календарем, які цього місяця припали на лютий.
Консенсус-прогноз аналітиків передбачав підвищення цін на 0,8%, за даними Trading Economics.
Вартість продуктів харчування минулого місяця збільшилася на 1,7% - максимально з жовтня 2024 року. Непродовольча інфляція склала 1,3%. Ціни на одяг зросли на 1,9%, медичні послуги подорожчали на 1,9%, освітні - на 2%, транспортні - подешевшали на 0,7%.
Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв у лютому склала 1,8% - максимум з березня 2019 року.
У місячному вимірі споживчі ціни зросли на 1% після підйому на 0,2% в січні.
Ціни виробників (індекс PPI) в КНР в лютому зменшилися на 0,9% в річному вимірі, повідомило ДСУ. Їх зниження сповільнилося з січневих 1,4% і було найслабшим з липня 2024 року. Аналітики в середньому прогнозували зменшення індексу PPI на 1,1%.
У помісячному вимірі ціни виробників зросли на 0,4%, як і в січні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|€90 млрд для України: Єврокомісія запевнила у виконанні зобов’язань
|Споживчі ціни в Китаї в лютому зросли на 1,3% - максимально з початку 2023 року
|Україна і Європа можуть об’єднатися для розробки ракетних систем — Кубілюс
|Суд у США визнав незаконним керівництво Кері Лейк в USAGM та анулював звільнення
|Незаконно зібрані мита у США компаніям не повернуть
|Українська компанія увійшла до числа переможців програми Drone Dominance Program від Пентагону
Бізнес
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп