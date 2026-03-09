Споживчі ціни в Китаї в лютому зросли на 1,3% - максимально з початку 2023 року

Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в лютому зросли на 1,3% порівняно з тим же місяцем попереднього року - максимально з січня 2023 року, йдеться в звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР.

Темпи інфляції суттєво прискорилися порівняно з 0,2% у січні, що зумовлено, головним чином, впливом тривалих свят з нагоди Нового року за місячним календарем, які цього місяця припали на лютий.

Консенсус-прогноз аналітиків передбачав підвищення цін на 0,8%, за даними Trading Economics.

Вартість продуктів харчування минулого місяця збільшилася на 1,7% - максимально з жовтня 2024 року. Непродовольча інфляція склала 1,3%. Ціни на одяг зросли на 1,9%, медичні послуги подорожчали на 1,9%, освітні - на 2%, транспортні - подешевшали на 0,7%.

Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв у лютому склала 1,8% - максимум з березня 2019 року.

У місячному вимірі споживчі ціни зросли на 1% після підйому на 0,2% в січні.

Ціни виробників (індекс PPI) в КНР в лютому зменшилися на 0,9% в річному вимірі, повідомило ДСУ. Їх зниження сповільнилося з січневих 1,4% і було найслабшим з липня 2024 року. Аналітики в середньому прогнозували зменшення індексу PPI на 1,1%.

У помісячному вимірі ціни виробників зросли на 0,4%, як і в січні.

