Суд у США визнав незаконним керівництво Кері Лейк в USAGM та анулював звільнення

У США суддя Ройс Ламберт постановив, що керівництво Кері Лейк Агентством США з глобальних медіа (USAGM) протягом більшої частини минулого року порушувало федеральний закон. У своєму рішенні, ухваленому 7 березня, він скасував низку дій Лейк, зокрема щодо скорочення штату і припинення багатьох операцій у «Голосі Америки».

Як пишуть американські ЗМІ, суддя Ламберт виніс рішення у порядку спрощеного розгляду на користь позивачів, зокрема журналістів «Голосу Америки», які стверджували, що призначення Лейк виконувачкою обов'язків генерального директора і її дії на цій посаді суперечать закону про реформу федеральних вакансій і пункту Конституції США про призначення.

Суд постановив, що Лейк не має права обіймати посаду в.о. генерального директора, оскільки вона не працювала в USAGM, коли колишня генеральна директорка Аманда Беннетт пішла у відставку в січні 2025 року, і не була затверджена Сенатом на жодній іншій федеральній посаді. Лейк офіційно приєдналася до USAGM у березні 2025 року як старша радниця. У пресрелізі агентства від 21 листопада її було названо заступницею генерального директора.

Суддя також відхилив аргумент адміністрації про те, що Лейк могла здійснювати повноваження генерального директора через делегування від попереднього виконувача обов'язків генерального директора Віктора Моралеса.

Згідно із законом про вакансії, дії, вжиті особою, яка не обіймає вакантну посаду законно, «не матимуть жодної сили» і не можуть бути ратифіковані, написав Ламберт у своєму 17-сторінковому рішенні. «Як наслідок, будь-які дії, вжиті Лейк під час її заявленого перебування на посаді виконувача обов'язків генерального директора між 31 липня і 19 листопада 2025 року... є недійсними», - додав суддя.

Позивачі висловили «глибоку вдячність» за рішення суду, зазначивши, що воно «є потужним кроком до виправлення шкоди», завданої Лейк. Водночас вони додали, що все ще намагаються визначити, що фактично означає цей позов для колег, чия кар'єра перебуває у підвішеному стані.

Кері Лейк розкритикувала рішення суду й заявила про намір його оскаржити. «Американський народ дав президенту Трампу мандат скоротити роздуту бюрократію, ліквідувати марнотратство й відновити підзвітність уряду», - заявила вона. «Суддя-активіст намагається перешкодити цим зусиллям в USAGM. ... Ми категорично не згодні з цим рішенням і подамо апеляцію», - додала Кері Лейк.