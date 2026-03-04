Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів

Anthropic зробила перехід на свій чат-бот Claude ШІ ще простішим: він тепер може поглинати ваші минулі розмови з іншими чат-ботами ШІ. Новий інструмент імпорту пам'яті використовує зростаючу популярність Claude і нещодавній бойкот ChatGPT.

Компанія оголосила про новий інструмент імпорту пам'яті, який може витягувати всі спогади та контекст про вас з іншого чат-бота ШІ у текстовий запит, який можна подати до Claude. Чат-бот ШІ продовжить роботу з того місця, де ви зупинилися з іншим чат-ботом. Нова функція імпорту пам'яті доступна лише для платних планів Claude, і її можна активувати за допомогою простого копію-вставлення з іншого чат-бота - весь процес, за даними Anthropic, займає менше хвилини незалежно від того, чи йдеться про ChatGPT, Gemini або Copilot. Для цього користувачеві достатньо запросити спеціальний запит через інший ШІ, отримати блок зі збереженою пам'яттю і вставити його у налаштування memory у Claude, після чого асистент продовжить сесію з попереднім контекстом і вподобаннями.

Anthropic заявила, що на засвоєння нового контексту Claude знадобиться близько 24 годин, але зміни можна буде побачити, натиснувши кнопку "Подивитися, що Claude дізнався про вас". Користувачі Claude також можуть змінювати те, що чат-бот ШІ пам'ятає, у розділі "Керування пам'яттю" в налаштуваннях додатка. Anthropic зазначила, що Claude призначений для зосередження на "робочих темах, щоб підвищити його ефективність як помічника", додавши, що він може не запам'ятовувати особисті деталі, які не стосуються роботи.

Ініціатива Anthropic не виглядає випадковою. Claude нещодавно піднявся на перше місце в рейтингу безкоштовних додатків App Store, потіснивши ChatGPT. Зростання популярності, ймовірно, пов'язане з нещодавнім конфліктом компанії з Міністерством оборони, де Anthropic відмовилася поступитися у питаннях правил безпеки ШІ, пов'язаних із масовим внутрішнім стеженням і повністю автономною зброєю. З іншого боку, OpenAI візьме на себе роль партнера Міністерства оборони, що спричинило тренд бойкоту ChatGPT і скасування підписок користувачами.

Anthropic могла втратити контракт із урядом США, але здобула достатню популярність, щоб посісти перше місце у рейтингу топ безкоштовних додатків. Claude випередив ChatGPT і Google Gemini, які відповідно займають друге і третє місця в рейтингу Apple. Раптовий сплеск завантажень не випадковий. Він стався після новин, що президент наклав заборону на використання Claude та інших інструментів ШІ будь-якими федеральними агенціями. Після відмови дозволити використання своїх моделей ШІ для масового внутрішнього стеження та повністю автономної зброї Anthropic також отримала погрозу класифікації як "ризик для ланцюга постачання" з боку міністра оборони.

Публічний конфлікт спричинив хвилю підтримки користувачів. Зростання популярності Claude супроводжується реальними цифрами завантажень і переходів: аналітичні дані показують, що за останній час безкоштовні щоденні реєстрації зросли в кілька разів, а кількість платних підписок збільшилася більш ніж удвічі у порівнянні з початком року. За даними Sensor Tower, після серії подій щодо співпраці з урядом США та бойкоту ChatGPT, Claude швидко піднімався у рейтингах App Store, проходячи десятки позицій за декілька тижнів.