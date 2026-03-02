Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км

Китайські науковці розробили новий акумулятор для електромобілів із щільністю енергії понад 700 Вт·год/кг, що потенційно дає запас ходу понад 1000 км на одному заряді. Деталі розробки описано в статті журнала Nature, передає China Daily.

​Команда дослідників, яку очолив академік Китайської академії наук Чень Цзюнь, створила нову електролітну систему, у якій атоми кисню замінили атомами фтору, а також використала фторовані вуглеводневі розчинники й літій-фторову систему для підвищення іонної провідності та стабільності за надвисокої щільності енергії. У лабораторних умовах акумулятор показав щільність понад 700 Вт·год/кг та близько 400 Вт·год/кг при -50°C.

Професор Нанькайського університету Янь Чженьхуа зазначив, що для порівняння, сучасні масові літій-іонні батареї зазвичай мають енергетичну щільність 160-300 Вт·год/кг, забезпечують запас ходу до приблизно 800 км на одному заряді та стабільно працюють за температур від -20 °C до -30 °C.

​Чень Цзюнь наголосив, що висока щільність енергії та робота в холоді є ключовими бар'єрами для масового переходу на електромобілі, а нова технологія має "величезний потенціал" для транспорту на основі відновлюваної енергії, а також для розумної робототехніки, полярних місій, авіації та космосу.

Це відкриття доповнює інший спільний проєкт команди Чена та підрозділу FAW China Automotive New Energy Battery Technology, які вже встановили у китайський серійний електромобіль Hongqi напівтвердотільний акумулятор із щільністю 500 Вт·год/кг та запасом ходу близько 1000 км, згідно з китайським стандартом CLTC.

​Гендиректор China Automotive New Energy Battery Technology Лу Тяньцзюнь заявив, що електромобілі з такими батареями зможуть проїжджати понад 1000 км на одному заряді, а масове виробництво таких акумуляторів очікується до кінця 2026 року. Він також додав, що продуктивність нових акумуляторів приблизно на 50% вища порівняно з нинішніми технологіями.

Таким чином, Китай продовжує зміцнювати позиції на світовому ринку акумуляторів, де вже понад половину продажів забезпечують компанії CATL та BYD.