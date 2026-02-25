Фінансові новини
Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL
09:04 25.02.2026 |
Акції IBM впали на 13% у понеділок, 23 лютого, після того як компанія Anthropic повідомила, що її інструмент Claude Code може використовуватися для оновлення застарілих систем, що працюють на мові COBOL, пише CNBC.
COBOL (Common Business-Oriented Language) - компільована мова програмування високого рівня, розроблена наприкінці 1950-х років. Вона часто застосовується для обробки бізнес-даних, зокрема платіжних і роздрібних транзакцій. За оцінками Anthropic, близько 95% банкоматів у США працюють на COBOL, що робить цю мову привабливою ціллю для ефективного впровадження штучного інтелекту.
"Щодня сотні мільярдів рядків COBOL функціонують у реальних робочих середовищах, забезпечуючи критично важливі системи у фінансах, авіації та державному секторі. І водночас кількість людей, які розуміють цю мову, щороку зменшується. Штучний інтелект ідеально підходить для оптимізації завдань, через які оновлення COBOL раніше було надто дорогим", - написала Anthropic у своєму блозі.
Компанія стверджує, що Claude Code може допомогти модернізувати бази COBOL, відстежуючи залежності між тисячами рядків коду, документуючи робочі процеси і виявляючи ризики, "на які аналітики-люди витратили б місяці".
"Модернізація застарілого коду зупинилася на роки, бо його розуміння коштувало більше, ніж переписування. Штучний інтелект змінює цю пропорцію", - заявили в Anthropic.
Модернізація коду на COBOL - ключовий напрям бізнесу IBM, що продає мейнфрейм-системи, оптимізовані для обробки масштабних транзакцій, де ця мова часто використовувалася.
