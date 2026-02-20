Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.

10:21 20.02.2026 |

Новини IT

Квантові обчислення, які десятиліттями залишалися переважно в наукових лабораторіях, поступово наближаються до етапу комерційного застосування. Якщо раніше їх вважали далекою футуристичною технологією, то тепер великі компанії та уряди активно інвестують у цей напрям, пише CNBC.

Представники Microsoft заявляють, що вже до кінця десятиліття в дата-центрах можуть з'явитися квантові машини з реальною комерційною цінністю - тобто такі, що виконуватимуть обчислення, недоступні класичним комп'ютерам.

На відміну від традиційних систем, які працюють із бітами в стані "0" або "1", квантові комп'ютери використовують кубіти, здатні перебувати в кількох станах одночасно. Це дозволяє їм розв'язувати надзвичайно складні задачі значно швидше. Аналітики припускають, що перші практичні впровадження відбудуться у 2028-2032 роках, а деякі компанії очікують проривів уже в 2027 році.

Для дата-центрів поява квантових систем може означати зміну структури навантаження. Експерти вважають, що квантові комп'ютери здатні виконувати певні обчислення за секунди або хвилини, тоді як класичним суперкомп'ютерам знадобилися б тисячі років. Завдяки цьому потенційно зменшиться енергоспоживання для окремих типів задач, зокрема пов'язаних із навчанням штучного інтелекту. Водночас квантові машини не замінять повністю класичну інфраструктуру. Вони працюватимуть у гібридному форматі як прискорювачі, потребуючи поруч традиційні високопродуктивні системи.

Разом із можливостями з'являються й виклики. Інтеграція квантових систем у реальні дата-центри потребує спеціалізованої інфраструктури, нових стандартів і кваліфікованих фахівців, яких поки бракує. Крім того, достатньо потужні квантові комп'ютери можуть у майбутньому поставити під загрозу сучасні методи шифрування, що змусить компанії переходити на квантово-стійкі технології безпеки.

Попри труднощі, галузь уже переживає хвилю інвестицій і злиттів та поглинань. Очікується, що квантові технології не зменшать загальний попит на дата-центри, а радше змінять його структуру, доповнивши нинішній бум, пов'язаний із розвитком штучного інтелекту.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9393  0,01 0,03 43,4852  0,02 0,06
EUR 50,7244  0,18 0,35 51,3559  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2500  0,01 0,02 43,2800  0,01 0,02
EUR 50,9052  0,06 0,11 50,5275  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес