Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.

Квантові обчислення, які десятиліттями залишалися переважно в наукових лабораторіях, поступово наближаються до етапу комерційного застосування. Якщо раніше їх вважали далекою футуристичною технологією, то тепер великі компанії та уряди активно інвестують у цей напрям, пише CNBC.

Представники Microsoft заявляють, що вже до кінця десятиліття в дата-центрах можуть з'явитися квантові машини з реальною комерційною цінністю - тобто такі, що виконуватимуть обчислення, недоступні класичним комп'ютерам.

На відміну від традиційних систем, які працюють із бітами в стані "0" або "1", квантові комп'ютери використовують кубіти, здатні перебувати в кількох станах одночасно. Це дозволяє їм розв'язувати надзвичайно складні задачі значно швидше. Аналітики припускають, що перші практичні впровадження відбудуться у 2028-2032 роках, а деякі компанії очікують проривів уже в 2027 році.

Для дата-центрів поява квантових систем може означати зміну структури навантаження. Експерти вважають, що квантові комп'ютери здатні виконувати певні обчислення за секунди або хвилини, тоді як класичним суперкомп'ютерам знадобилися б тисячі років. Завдяки цьому потенційно зменшиться енергоспоживання для окремих типів задач, зокрема пов'язаних із навчанням штучного інтелекту. Водночас квантові машини не замінять повністю класичну інфраструктуру. Вони працюватимуть у гібридному форматі як прискорювачі, потребуючи поруч традиційні високопродуктивні системи.

Разом із можливостями з'являються й виклики. Інтеграція квантових систем у реальні дата-центри потребує спеціалізованої інфраструктури, нових стандартів і кваліфікованих фахівців, яких поки бракує. Крім того, достатньо потужні квантові комп'ютери можуть у майбутньому поставити під загрозу сучасні методи шифрування, що змусить компанії переходити на квантово-стійкі технології безпеки.

Попри труднощі, галузь уже переживає хвилю інвестицій і злиттів та поглинань. Очікується, що квантові технології не зменшать загальний попит на дата-центри, а радше змінять його структуру, доповнивши нинішній бум, пов'язаний із розвитком штучного інтелекту.