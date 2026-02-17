ШІ здатен витіснити офісні професії за півтора року — заява топменеджера Microsoft.

Керівник підрозділу Microsoft AI Мустафа Сулейман заявив, що штучний інтелект зможе замінити більшість офісної роботи за 12-18 місяців. Він сказав це в інтерв'ю Financial Times на YouTube, де говорив про ціль Microsoft досягти "гуманістичного суперінтелекту". Про це пише Tom's Hardware.

За словами Сулеймана, йдеться про етап розвитку, який він називає artificial capable intelligence (штучний функціональний інтелект) - проміжну фазу між сучасними великими мовними (LLM) моделями та повноцінним штучним загальним інтелектом (AGI).

Сулейман вважає, що невдовзі штучний інтелект продемонструє людський рівень роботи у більшості або навіть у всіх офісних професійних завданнях. Він вважає, що роботу юристів, бухгалтерів, менеджерів проєктів та маркетологів, які працюють за комп'ютером, можна буде повністю автоматизувати в найближчі 12-18 місяців.

​Позицію Сулеймана частково поділяють й інші бізнес-лідери. Зокрема, раніше CEO Anthropic Даріо Амодей прогнозував, що ШІ за 5 років може знищити половину всіх початкових офісних професій. Гендиректор Ford Джим Фарлі також попереджав, що штучний інтелект "залишить багатьох офісних працівників позаду".

Крім цього, дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що автоматизація здатна замінити 11,7% робочої сили США у різних галузях, що відповідає зарплатам на суму близько $1,2 трлн.

​Водночас частина експертів ставиться до таких прогнозів скептично. Аналіз ринку вказує, що повідомлення про масові скорочення через штучний інтелект перебільшені, а реальні причини скорочень криються у слабких фінансових результатах компаній.

Інше дослідження MIT показало, що 95% корпоративних впроваджень генеративного ШІ не дали помітного ефекту для прибутків, а опитування PwC засвідчило, що 55% CEO взагалі не побачили користі від застосування таких інструментів.

​Попри це Сулейман залишається оптимістом щодо потенціалу штучного інтелекту. Він переконаний, що з'являться "мільярди цифрових розумів" і багато різних лінійок моделей. На його думку, створити новий ШІ‑модуль стане так само просто, як запустити подкаст чи написати блог. Він очікує, що під конкретні потреби можна буде спроєктувати ШІ для кожної організації й навіть кожної людини на планеті.