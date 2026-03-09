Volvo розробила інтелектуальний пасок безпеки, що аналізує вагу та позу пасажира

Сімдесят років тому Volvo подарувала світу триточковий пасок безпеки, вирішивши не заробляти на патенті заради порятунку життів. Це був чистий акт альтруїзму, який став золотим стандартом індустрії. Тепер, коли механічні можливості звичайної стрічки практично вичерпані, шведи вирішили, що настав час додати в цей елемент безпеки трохи обчислювальної потужності та сенсорів.

Еволюція замість стагнації

Традиційні паски безпеки, попри свою ефективність, мають один суттєвий недолік - вони «сліпі». Механізм спрацьовує однаково для всіх, незалежно від того, чи сидить у кріслі професійний атлет вагою за сто кілограмів, чи тендітна підліток. У результаті під час серйозних ДТП самі ж паски можуть ставати причиною травм грудної клітки у легких пасажирів або недостатньо ефективно утримувати важких людей, допускаючи небезпечне зближення голови з кермом або передньою панеллю.

Нова система аналізує позу пасажира. Фото: Volvo

Як працює інтелектуальне утримання

Нова розробка, яку Volvo Cars називає мультиадаптивним паском безпеки, використовує набір датчиків для аналізу ситуації в салоні в режимі реального часу. Система не просто чекає на удар, а постійно моніторить кілька ключових параметрів:

Точну статуру та вагу кожної людини в салоні;

Поточну позу пасажира (наскільки сильно відхилена спинка крісла);

Інтенсивність сповільнення автомобіля в момент зіткнення.

На основі цих даних електроніка миттєво регулює зусилля натягу. Для великих пасажирів система «затягує гайки» сильніше, щоб жорстко зафіксувати тіло. Для дітей та легких дорослих натяг, навпаки, послаблюється до безпечного мінімуму, щоб не пошкодити ребра. Це той випадок, коли «розумні» алгоритми працюють на випередження фізичних травм.

Перші кроки в електромобілях

Ця технологія дебютує в новому електричному кросовері Volvo EX60, вихід якого запланований на кінець 2026 року. Важливо, що система не буде статичною. Оскільки сучасні автомобілі шведської марки підтримують оновлення «по повітрю» (OTA), алгоритми роботи пасків безпеки будуть постійно вдосконалюватися. Компанія планує використовувати анонімні дані про реальні дорожні інциденти, щоб робити реакцію системи ще точнішою. По суті, ваш пасок безпеки буде ставати розумнішим з кожним роком експлуатації автомобіля.

Поки інші виробники змагаються у кількості екранів на квадратний метр салону, Volvo продовжує гнути свою лінію, де безпека - це не просто маркетингове слово, а реальна інженерна робота. До речі, надійність самого заліза також залишається в пріоритеті, про що свідчить досвід інших гравців ринку. Наприклад, концерн Stellantis найняв 2000 інженерів, щоб суттєво підвищити якість та довговічність своїх майбутніх моделей.