Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі

Поки ми радіємо стабільному 4G у метро, у глибокому космосі розгортається справжня битва лазерів. Європейське космічне агентство (ESA) та китайські вчені майже одночасно відзвітували про успішне «приборкання» світлового променя на відстанях, від яких у звичайного Wi-Fi роутера стався б нервовий тик. Йдеться про геостаціонарну орбіту - ту саму, де апарати висять на висоті 36 000 км та вище, забезпечуючи глобальний зв'язок.

Європейський снайперський постріл

Європейці разом з інженерами Airbus вирішили довести, що лазерна комунікація - це не лише про красиві рендери в презентаціях. Під час експерименту наземний термінал націлився на супутник Alphasat. Результат виявився переконливим: стабільний канал на швидкості 2.6 Гбіт/с без жодної помилки протягом кількох хвилин.

Здавалося б, що тут такого? Але на такій відстані влучити лазером у супутник - це як намагатися поцілити монетою у щілину автомата, що стоїть в іншому місті, поки ви обоє їдете на американських гірках. Мінімальна вібрація платформи чи атмосферні викривлення перетворюють промінь на хаотичне світлове шоу, тому система наведення мала працювати з хірургічною точністю, постійно коригуючи напрямок світлового потоку.

Китайська витривалість та адаптивна оптика

Майже синхронно про власні успіхи заявив Інститут оптоелектроніки Китайської академії наук. Їхній підхід дещо відрізнявся: замість рекордної пікової швидкості вони зробили ставку на стабільність та двосторонній обмін даними. Китайцям вдалося утримувати канал на швидкості 1 Гбіт/с протягом трьох годин на відстані близько 40 000 км.

Для експерименту використали потужну наземну станцію з апертурою 1.8 метра. Цікаво, що на «захоплення» цілі системі знадобилося лише чотири секунди. Щоб промінь не розсіювався в атмосфері, китайські інженери застосували адаптивну оптику - технологію, яка в реальному часі компенсує турбулентність повітря, та когерентний прийом, що мінімізує затухання сигналу.

Навіщо це потрібно, крім престижу?

Зараз більшість супутників на високих орбітах працюють як звичайні дзеркала: отримали сигнал у радіодіапазоні - переслали далі. Це повільно, вразливо для перехоплення та обмежено за частотами. Перехід на лазери перетворює космос на гігантську оптоволоконну мережу, тільки без самих кабелів.

За словами представників Airbus та китайських дослідників, такі швидкості дозволяють не просто передавати картинки, а завантажувати на супутники складні алгоритми керування. Фактично, це шлях до створення автономних космічних вузлів, які зможуть самі обробляти інформацію, не чекаючи команд із Землі. Поки системи на низьких орбітах (як-от Starlink) вже хизуються сотнями гігабіт, освоєння геостаціонарної орбіти залишається «вищою лігою» через величезні затримки та вимоги до стійкості сигналу.

Поки одні вчені налагоджують зв'язок із супутниками, інші вчаться краще бачити далекі світи. Наприклад, новий алгоритм NASA та Берклі допомагає відсіювати помилкові сигнали, щоб не плутати космічні перешкоди зі справжніми екзопланетами.