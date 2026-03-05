Xiaomi планує випускати власні процесори щороку

Xiaomi, схоже, остаточно вирішила, що статус простого збирача «заліза» інших компаній їй більше не до вподоби. Президент компанії Лу Вейбін (Lu Weibing) у розмові з журналістами CNBC підтвердив: амбіції бренду простягаються далеко за межі розробки оболонок для Android. Тепер китайський гігант планує випускати власну мобільну платформу (SoC) щороку, намагаючись створити замкнену екосистему, де софт та хард працюють в унісоні.

Власний кремній як спосіб виживання

Минулого року ми вже бачили першу серйозну спробу - процесор Xring O1. Щоправда, назвати цей запуск масовим важко: чіп отримав лише смартфон Xiaomi 15s Pro, та й той залишився нішевим продуктом. Проте Лу Вейбін дав зрозуміти, що це не була разова акція чи експеримент заради піару. Відтепер як мінімум одна модель смартфона щороку базуватиметься на розробках власного RD-;центру компанії.

Цього року Xiaomi обіцяє представити нову платформу. Сценарій розгортання стандартний: спочатку пристрій з'явиться на внутрішньому ринку Китаю, а згодом дістанеться й глобальних користувачів. Це логічний крок, адже залежність від Qualcomm та MediaTek не лише б'є по кишені через високі ліцензійні відрахування, а й обмежує можливості глибокої оптимізації системи. Власні чіпи дозволять бренду краще контролювати енергоефективність та продуктивність у специфічних сценаріях.

Штучний інтелект та глобальні амбіції

Окрім «заліза», компанія серйозно взялася за програмну частину. Поки що фірмовий асистент Xiao AI - це розвага виключно для тих, хто володіє китайською. Проте вже наступного року ситуація має змінитись. Xiaomi планує вивести свій штучний інтелект на глобальний ринок, і тут починається найціікавіше.

Замість того, щоб намагатися самотужки наздогнати лідерів індустрії в розробці великих мовних моделей для десятків мов, Xiaomi обрала шлях прагматизму. Компанія веде перемовини з Google щодо інтеграції Gemini. Це рішення нагадує стратегію Apple: взяти готову потужну базу та адаптувати її під потреби своїх користувачів. Таке партнерство дозволить бренду отримати робочий інструмент вже зараз, не витрачаючи роки на навчання власних нейромереж.

Чому це важливо для ринку

Поява ще одного гравця на ринку SoC - це завжди добре для конкуренції, хоча історія знає чимало прикладів, коли подібні ініціативи закінчувалися фіаско. Можна згадати хоча б власні спроби LG або не надто вдалі кроки Google з першими поколіннями Tensor, які перегрівалися. Проте Xiaomi має величезний ресурс та лояльну аудиторію, яка готова пробачити певні нюанси заради обіцяної швидкості та нових можливостей.

Якщо плани Лу Вейбіна втіляться в життя, через кілька років ми можемо побачити зовсім іншу Xiaomi - таку, що диктує умови постачальникам компонентів, а не підлаштовується під графіки виходу нових Snapdragon. Поки що це виглядає як гра в довгу, де кожна помилка може коштувати мільярди, але ставки занадто високі, щоб просто відступати.

Якщо ви шукаєте щось особливе серед актуальних моделей бренду, зверніть увагу на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, де камери варті кожної витраченої гривні.