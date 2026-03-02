NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G

Компанія NVIDIA оголосила про співпрацю з провідними телекомунікаційними компаніями для розробки шостого покоління мобільних мереж, які будуть орієнтовані на використання штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

До альянсу приєдналися Nokia Oyj, SoftBank Group Corp. та T-Mobile US Inc. Мета - створити інфраструктуру, здатну ефективно керувати радіотрафіком і забезпечувати роботу нових пристроїв та сервісів, що потребують інтелектуальних рішень.

NVIDIA наголошує, що нинішні мережі 5G не можуть підтримувати широке застосування штучного інтелекту. За словами керівника телекомунікаційного напряму компанії Ронні Васішти, сучасні технології не готові до майбутніх сценаріїв використання.

Він підкреслив, що в епоху штучного інтелекту мережі мають забезпечувати не лише передачу даних для людей, а й обслуговувати машини, включно з роботами та автономними транспортними засобами. Для цього, за його словами, потрібна значно вища ефективність - у сотні тисяч разів більше, ніж нині, оскільки доступного радіоспектру недостатньо.

NVIDIA пропонує зробити обладнання та програмне забезпечення відкритими. Замість "закритих" спеціалізованих пристроїв, радіопередавачі, що обробляють бездротовий трафік, мають працювати на базі програмного забезпечення, яке працює та оновлюється на більш універсальних комп'ютерах, а маршрутизація даних повинна здійснюватися системами штучного інтелекту, здатними швидко реагувати на зміни трафіку та пріоритетів. Такий підхід, на думку компанії, відкриє шлях для нових учасників ринку, включно зі стартапами, які зможуть швидко досягти значних масштабів.

Для NVIDIA розвиток мереж 6G є стратегічним напрямом. Компанія вже постачає чипи, комп'ютери та програмне забезпечення для телекомунікаційних систем і прагне розширити цей бізнес. Водночас поширення штучного інтелекту на фізичні пристрої - роботи та автомобілі - має підтримати попит на її технології та забезпечити роботу дата-центрів, які нині є головними споживачами продукції NVIDIA.

В компанії наголошують, що без мереж, здатних обробляти інтелектуальний трафік, реалізація бачення світу з роботизованими системами та автономним транспортом може затриматися.