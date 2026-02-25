Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні

Європейський Союз розраховує "до Великодня" забезпечити Україні перший оборонний пакет, профінансований з кредиту на 90 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Президентка Єврокомісії зазначила, що перший пріоритетний напрямок витрати коштів з кредиту на 90 млрд євро - нагальні оборонні потреби України задля її перетворення на "сталевого дикобраза".

Йдеться про фінансування закупівлі, виробництва та розробки зброї, якої потребує Україна.

"Робота вже розпочалася. Разом із українськими силами оборони ми визначили перший пакет, пріоритетний пакет. Наша мета - забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть ракети і боєприпаси", - повідомила вона.

Паралельно працюватимуть над інтеграцією ОПК України та Європи, що буде вигідно обом сторонам.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС знайде спосіб затвердити кредит на 90 млрд євро для України, попри спротив Угорщини.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2648
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 50,9659
  0,0394
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес