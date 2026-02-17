Фінансові новини
17.02.26
01:31
RSS
мапа сайту
Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
08:12 16.02.2026 |
Сьогодні США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна хоче гарантії безпеки на 20-30 років, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші, ніж 5-10 років тощо", - сказав Зеленський під час спілкування з медіа у суботу в Мюнхені.
"Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років, ми хочемо мати 20 років плюс - 30, на що піде адміністрація і Конгрес - подивимося", - додав він.
