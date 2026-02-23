Фінансові новини
Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
08:12 23.02.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тимчасової митної ставки на імпорт з усіх країн з 10 до 15 відсотків, яку він запровадив у відповідь на рішення Верховного суду про незаконність тарифів, уведених ним за механізмом закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Про це він написав у соціальній мережі Truth Social у суботу, 21 лютого.
Як пише Reuters, закон дозволяє йому запроваджувати мито до 15 відсотків протягом 150 днів, хоча це може бути оскаржене в суді.
"Я, як президент США, негайно підвищу 10-відсотковий глобальний тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" нас без жодної відплати (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15 відсотків", - написав він і додав, що протягом 150 днів, поки діє цей тариф, його адміністрація працюватиме над новими "юридично дозволеними" митами.
Верховний суд США виніс рішення проти Трампа
Трамп ввів 10-відсотковий тариф на всі імпортні товари 20 лютого одразу після рішення Верховного суду США про перевищення ним повноважень у митній політиці.
Суд визнав незаконними більшість тарифів, запроваджених Трампом, включно зі "взаємними" митами на імпорт практично з усіх країн світу та 25‑відсотковими митами на товари з Канади, Мексики й Китаю.
Показово, що серед суддів Верховного суду, які проголосували проти тарифів Трампа, були й двоє призначених ним раніше, - Ніл Горсач та Емі Коні Барретт. На цей крок Трамп так само відреагував обурливим дописом у своїй соцмережі Truth Social.
