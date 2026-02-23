Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тимчасової митної ставки на імпорт з усіх країн з 10 до 15 відсотків, яку він запровадив у відповідь на рішення Верховного суду про незаконність тарифів, уведених ним за механізмом закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Про це він написав у соціальній мережі Truth Social у суботу, 21 лютого.

Як пише Reuters, закон дозволяє йому запроваджувати мито до 15 відсотків протягом 150 днів, хоча це може бути оскаржене в суді.

"Я, як президент США, негайно підвищу 10-відсотковий глобальний тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" нас без жодної відплати (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15 відсотків", - написав він і додав, що протягом 150 днів, поки діє цей тариф, його адміністрація працюватиме над новими "юридично дозволеними" митами.


Верховний суд США виніс рішення проти Трампа

Трамп ввів 10-відсотковий тариф на всі імпортні товари 20 лютого одразу після рішення Верховного суду США про перевищення ним повноважень у митній політиці.

Суд визнав незаконними більшість тарифів, запроваджених Трампом, включно зі "взаємними" митами на імпорт практично з усіх країн світу та 25‑відсотковими митами на товари з Канади, Мексики й Китаю.

Показово, що серед суддів Верховного суду, які проголосували проти тарифів Трампа, були й двоє призначених ним раніше, - Ніл Горсач та Емі Коні Барретт. На цей крок Трамп так само відреагував обурливим дописом у своїй соцмережі Truth Social.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес