Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.

09:33 10.02.2026 |

Економіка

Мобільний оператор lifecell виступив проти об'єднання вежових компаній Київстару та Vodafone. У заяві компанії сказано, що, на її думку, це призведе до монополізації ринку.

Наприкінці січня Forbes Україна повідомив, що компанія Ukraine Tower Company, що належить нідерландському телеком-холдингу Veon (власник Київстара), подала заявку в АМКУ на набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions, що належить оператору "Vodafone Україна".

UTC та UNS - вежові компанії, що займаються будівництвом та обслуговуванням базових станцій і здаванням їх в оренду. Холдинг DVL, до якого належить lifecell, теж має таку компанію - Укртауер.

lifecell вважає, що таке об'єднання "назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед".

"Об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв'язку", - йдеться в заяві компанії.

Вона вважає, що саме розгалуженість чинної інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0904
  0,0637
 0,15
EUR
 1
 51,2517
  0,1317
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

