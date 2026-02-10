Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.

Мобільний оператор lifecell виступив проти об'єднання вежових компаній Київстару та Vodafone. У заяві компанії сказано, що, на її думку, це призведе до монополізації ринку.

Наприкінці січня Forbes Україна повідомив, що компанія Ukraine Tower Company, що належить нідерландському телеком-холдингу Veon (власник Київстара), подала заявку в АМКУ на набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions, що належить оператору "Vodafone Україна".

UTC та UNS - вежові компанії, що займаються будівництвом та обслуговуванням базових станцій і здаванням їх в оренду. Холдинг DVL, до якого належить lifecell, теж має таку компанію - Укртауер.

lifecell вважає, що таке об'єднання "назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед".

"Об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв'язку", - йдеться в заяві компанії.

Вона вважає, що саме розгалуженість чинної інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році.