Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації

Після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Ради ніціональної безпеки й оборони, передає Укрінформ.

"На початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням, наша спроможність генерувати енергію номінально сягала 32 ГВт. Станом на сьогодні, після всіх російських атак, вціліло менше 10 ГВт нашої генерувальної потужності", - сказав Шмигаль.

При цьому, додав він, взимку пікове споживання становить 18 ГВт.

Шмигаль зазначив, що 2 ГВт покривалося за рахунок імпорту електроенергії з Європи.

Стан енергосистеми України

Шмигаль також розповів, що дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.

У лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

До того стало відомо, що до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.