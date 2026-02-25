Фінансові новини
Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
13:57 25.02.2026 |
Фінський стартап Donut Lab оприлюднив результати першого незалежного тестування своєї твердотільної батареї. За даними дослідження, акумулятор може заряджатися до 80% приблизно за 5-10 хвилин залежно від умов.
Випробування провів державний дослідницький центр VTT Technical Research Centre of Finland. У тестах батарея демонструвала швидкість заряджання, значно вищу за традиційні літій-іонні акумулятори, при цьому зберігаючи майже повну ємність - від 99% до 100%.
Твердотільні батареї використовують "сухий" електроліт замість рідкого, що дозволяє збільшити щільність енергії та знизити ризик займання. Вони також менш чутливі до низьких температур і можуть заряджатися швидше без деградації.
Під час випробувань використовувалося пасивне охолодження без складних рідинних систем, які зазвичай застосовуються у сучасних електромобілях. Це має потенційно спростити конструкцію батарейних блоків і знизити їхню вартість.
Donut Lab заявляє, що її технологія забезпечує щільність енергії близько 400 Вт·год/кг, тоді як більшість сучасних літій-іонних батарей мають показник 200-300 Вт·год/кг. Також компанія стверджує, що акумулятор може витримати до 100 тис. циклів заряджання, що значно більше, ніж звичайні батареї з ресурсом 1,5-3 тис. циклів.
Водночас дослідження не охоплює деякі ключові аспекти, зокрема хімічний склад батареї та проблему утворення дендритів - мікроскопічних структур, які можуть спричиняти коротке замикання в твердотільних елементах.
Якщо технологію вдасться масштабувати для масового виробництва, заряджання електромобіля може скоротитися з 30-40 хвилин до приблизно 5 хвилин - рівня, близького до заправки бензином.
