НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla має виплатити $243 млн після смертельної ДТП з автопілотом — рішення суду.

11:18 23.02.2026 |

Транспорт

Суд у США залишив у силі рішення про виплату компанією Tesla компенсації у розмірі $243 мільйони у справі, що стосується аварії з використанням функції Autopilot. Про це пише Engadget.

Федеральний суддя Бет Блум відхилила спробу виробника електромобілів оскаржити вердикт присяжних, винесений у серпні 2025 року. Тоді Tesla була визнана частково відповідальною за інцидент, який стався у 2019 році.

Аварія трапилася, коли водій автомобіля Model S Джордж Макгі використовував систему Tesla Autopilot і нахилився, щоб підняти телефон. У цей момент машина врізалася в припаркований на узбіччі позашляховик, біля якого стояли Наібель Бенавідес Леон та Діллон Ангуло. Внаслідок зіткнення Бенавідес загинула, а Ангуло отримав тяжкі травми. Присяжні постановили виплатити компенсаційні та штрафні збитки постраждалим.

Суддя зазначила, що Tesla не надала нових аргументів для перегляду рішення. Юристи компанії раніше намагалися перекласти відповідальність на водія, стверджуючи, що автомобіль та система Autopilot не мали дефектів.

Tesla поки не коментувала останнє рішення, однак очікується, що компанія може подати апеляцію.

До слова, нещодавно Tesla відмовилась від терміну "автопілот", щоб не втратити ключовий ринок у США. Компанія ухвалила це рішення на тлі звинувачень у введенні споживачів в оману через використання термінів Autopilot і Full Self-Driving. Потенційні покупці могли думати, що електромобілі Tesla можуть працювати автономно, хоч насправді це не так.
За матеріалами: mezha.ua
ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

