Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000

09:11 19.02.2026 |

Транспорт

Перший серійний екземпляр Cybercab зійшов з конвеєра в Техасі. Про це повідомив керівник Tesla Ілон Маск у соцмережі X. Новий двомісний електромобіль позбавлений керма і педалей - замість водія у нього автопілот.


Що відомо

Cybercab став наступним етапом розвитку роботаксі Tesla. На відміну від наявних безпілотних версій Tesla Model Y, які в більшості випадків вимагають присутності «спостерігача з безпеки», нова модель взагалі не передбачає можливості ручного управління. Саме це викликає питання, оскільки поточний рівень автономності Tesla поки що не відповідає вимогам повністю самостійного транспорту.

Одночасно з запуском першого серійного автомобіля Маск підтвердив орієнтовну стартову ціну - $30 000. За його словами, компанія прагне зробити Cybercab одним з найдешевших в експлуатації транспортних засобів. Раніше Маск заявляв про мету знизити сукупну вартість володіння до $0,20 за милю, включаючи заряджання, страхування і амортизацію.

Інтер'єр Cybercab вкрай мінімалістичний: два сидіння і центральний сенсорний екран.

Попри офіційний запуск виробництва, проєкт викликає скептицизм. Окрім можливих юридичних спорів навколо назви Cybercab, ключове питання стосується автономних технологій. Система Full Self-Driving, застосована у Tesla Model 3 і Model Y, формально відноситься до Level 2 за класифікацією SAE і вимагає постійного контролю з боку водія. До Level 5, що передбачає повну автономність без втручання людини, технології ще далеко.

Навіть обмежений парк роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, функціонує під контролем операторів, а в місті вже фіксувалися інциденти на низьких швидкостях, незважаючи на присутність спостерігачів.

Крім того, Маск раніше попереджав, що темпи виробництва Cybercab на початковому етапі будуть надзвичайно повільними через новизну продукту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес