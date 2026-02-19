Фінансові новини
Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
09:11 19.02.2026 |
Перший серійний екземпляр Cybercab зійшов з конвеєра в Техасі. Про це повідомив керівник Tesla Ілон Маск у соцмережі X. Новий двомісний електромобіль позбавлений керма і педалей - замість водія у нього автопілот.
Що відомо
Cybercab став наступним етапом розвитку роботаксі Tesla. На відміну від наявних безпілотних версій Tesla Model Y, які в більшості випадків вимагають присутності «спостерігача з безпеки», нова модель взагалі не передбачає можливості ручного управління. Саме це викликає питання, оскільки поточний рівень автономності Tesla поки що не відповідає вимогам повністю самостійного транспорту.
Одночасно з запуском першого серійного автомобіля Маск підтвердив орієнтовну стартову ціну - $30 000. За його словами, компанія прагне зробити Cybercab одним з найдешевших в експлуатації транспортних засобів. Раніше Маск заявляв про мету знизити сукупну вартість володіння до $0,20 за милю, включаючи заряджання, страхування і амортизацію.
Інтер'єр Cybercab вкрай мінімалістичний: два сидіння і центральний сенсорний екран.
Попри офіційний запуск виробництва, проєкт викликає скептицизм. Окрім можливих юридичних спорів навколо назви Cybercab, ключове питання стосується автономних технологій. Система Full Self-Driving, застосована у Tesla Model 3 і Model Y, формально відноситься до Level 2 за класифікацією SAE і вимагає постійного контролю з боку водія. До Level 5, що передбачає повну автономність без втручання людини, технології ще далеко.
Навіть обмежений парк роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, функціонує під контролем операторів, а в місті вже фіксувалися інциденти на низьких швидкостях, незважаючи на присутність спостерігачів.
Крім того, Маск раніше попереджав, що темпи виробництва Cybercab на початковому етапі будуть надзвичайно повільними через новизну продукту.
