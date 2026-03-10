США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) схвалило вісім пілотних програм, які дозволять компаніям почати масштабні випробування електричних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Тестування охопить 26 штатів і може розпочатися вже цього літа. Про це пише TechCrunch.

Йдеться про трирічну програму Advanced Air Mobility and Electric Vertical Takeoff and Landing Integration Pilot Program. Вона має прискорити інтеграцію нових типів електричних літальних апаратів у національну повітряну систему США.

До програми увійшли кілька компаній, що розробляють eVTOL, зокрема Archer Aviation, Beta Technologies, Joby Aviation та Wisk. У межах ініціативи вони зможуть проводити випробування літальних апаратів навіть до завершення повної сертифікації.

Зазвичай процес сертифікації нових літаків у США триває роками і потребує значних інвестицій. Пілотна програма дозволить компаніям швидше отримати досвід реальної експлуатації та протестувати інтеграцію електричних літальних апаратів у повітряний простір.

FAA повідомило, що отримало близько 30 заявок на участь у програмі, з яких обрали вісім проєктів. Усі вони реалізуються у партнерстві з місцевими або регіональними органами влади.

Наприклад, портова адміністрація Нью-Йорка та Нью-Джерсі співпрацює з Archer, Beta, Electra та Joby для тестування різних сценаріїв використання eVTOL, включно з маршрутами з гелікоптерного майданчика на Манхеттені.

Департамент транспорту Техасу працюватиме з Archer, Beta, Joby та Wisk над регіональною мережею польотів між Далласом, Остіном, Сан-Антоніо та згодом Х'юстоном. Проєкт передбачає створення мережі повітряних таксі між великими містами штату.

Деякі ініціативи охоплюють значно ширші території. Зокрема, проєкт під керівництвом штату Юта тестуватиме нові типи літальних апаратів і сценарії їх використання у кількох регіонах США, включно з Тихоокеанським північним заходом та Скелястими горами на заході Канади.

Окремі програми також зосередяться на доставці вантажів, медичних місіях та автоматизованих польотах. Наприклад, компанії Beta Technologies та Elroy Air тестуватимуть перевезення вантажів і персоналу до об'єктів енергетичної інфраструктури у Луїзіані, Техасі та Міссісіпі.

Archer Aviation також розглядає пілотну програму як підготовку до запуску комерційних повітряних таксі. Компанія планує використовувати свій eVTOL Midnight для перевезення чотирьох пасажирів і розраховує запустити сервіс у Лос-Анджелесі до Олімпійських ігор 2028 року.