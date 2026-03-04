Авторизация

iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів

11:33 04.03.2026 |

Новини IT

Поки ми звикали до мільйонних позначок у бенчмарках, мобільне залізо зробило черговий стрибок у стратосферу. Бенчмарк AnTuTu підбив підсумки лютого 2026 року, і результати натякають, що ваш торішній флагман уже поступово перетворюється на непоганий калькулятор. Психологічну позначку в чотири мільйони балів не просто подолано - її зробили новим стандартом для тих, хто претендує на звання лідера ринку.

Перше місце в світовому заліку впевнено посів iQOO 15 Ultra. Цей пристрій видав на гора в середньому 4 208 894 бали. Секрет успіху доволі прозаїчний: грамотне охолодження та нова платформа Snapdragon 8 Elite Gen5. Схоже, інженерам Qualcomm вдалося витиснути з архітектури максимум, не перетворивши при цьому корпус на розпечену плитку.


Битва за кожну тисячу балів

На другій сходинці розташувався геймерський флагман Red Magic 11 Pro+. Його результат - 4 165 081 бал. Попри те, що він працює на тій самій платформі Snapdragon 8 Elite Gen5, що й лідер, наздогнати iQOO не вдалося. Різниця в 40 тисяч балів у цьому сегменті - це статистична похибка, проте для маркетингу вона має критичне значення. Геймерські смартфони традиційно роблять ставку на агресивне керування частотами, але цього разу iQOO виявився спритнішим в оптимізації софту.

Трійку лідерів замикає Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition. Це єдиний представник «синього табору» у верхній частині списку, який працює на базі SoC MediaTek Dimensity 9500. Його показник у 4 084 334 бали доводить, що MediaTek все ще здатна конкурувати з топовими рішеннями Qualcomm, хоча кількісна перевага останніх у свіжому рейтингу AnTuTu виглядає тотальною.

iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
Топ-10 найпотужніших смартфонів лютого. Фото: AnTuTu

Стратегія Honor та самотність MediaTek

Цікава ситуація спостерігається в першій десятці: лише одна модель використовує платформу MediaTek. Всі інші позиції окупували пристрої на Snapdragon. Це свідчить про те, що виробники флагманів у 2026 році все ще віддають перевагу американським чипам, коли йдеться про максимальну продуктивність без компромісів.

Найбільшу кількість місць у топ-10 відхопив бренд Honor. Компанія змогла завести в рейтинг одразу три моделі:

  • Magic8
  • Magic8 Pro
  • Honor WIN

    • Така масовість вказує на те, що Honor навчилася працювати з «важким» залізом не гірше за визнаних ветеранів ринку. Показники цих смартфонів тримаються на стабільно високому рівні, що робить їх серйозними гравцями не лише в синтетичних тестах, а й у реальних сценаріях використання, де важлива стабільність під навантаженням.

    Поки китайські бренди змагаються за цифри в бенчмарках, іншим виробникам доводиться наздоганяти цей поїзд. Наприклад, лінійка Xiaomi 17 пропонує тривалу підтримку, намагаючись компенсувати відрив конкурентів сервісними перевагами.
    За матеріалами: gagadget.com
     

