iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів

Поки ми звикали до мільйонних позначок у бенчмарках, мобільне залізо
зробило черговий стрибок у стратосферу. Бенчмарк AnTuTu підбив підсумки
лютого 2026 року, і результати натякають, що ваш торішній флагман уже
поступово перетворюється на непоганий калькулятор. Психологічну позначку
в чотири мільйони балів не просто подолано - її зробили новим
стандартом для тих, хто претендує на звання лідера ринку.
Перше місце в світовому заліку впевнено посів iQOO 15 Ultra.
Цей пристрій видав на гора в середньому 4 208 894 бали. Секрет успіху
доволі прозаїчний: грамотне охолодження та нова платформа Snapdragon 8
Elite Gen5. Схоже, інженерам Qualcomm вдалося витиснути з архітектури
максимум, не перетворивши при цьому корпус на розпечену плитку.
Битва за кожну тисячу балів
На другій сходинці розташувався геймерський флагман Red Magic 11
Pro+. Його результат - 4 165 081 бал. Попри те, що він працює на тій
самій платформі Snapdragon 8 Elite Gen5,
що й лідер, наздогнати iQOO не вдалося. Різниця в 40 тисяч балів у
цьому сегменті - це статистична похибка, проте для маркетингу вона має
критичне значення. Геймерські смартфони традиційно роблять ставку на
агресивне керування частотами, але цього разу iQOO виявився спритнішим в
оптимізації софту.
Трійку лідерів замикає Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition.
Це єдиний представник «синього табору» у верхній частині списку, який
працює на базі SoC MediaTek Dimensity 9500. Його показник у 4 084 334
бали доводить, що MediaTek все ще здатна конкурувати з топовими
рішеннями Qualcomm, хоча кількісна перевага останніх у свіжому рейтингу AnTuTu виглядає тотальною.
Стратегія Honor та самотність MediaTek
Цікава ситуація спостерігається в першій десятці: лише одна модель
використовує платформу MediaTek. Всі інші позиції окупували пристрої на
Snapdragon. Це свідчить про те, що виробники флагманів у 2026 році все
ще віддають перевагу американським чипам, коли йдеться про максимальну
продуктивність без компромісів.
Найбільшу кількість місць у топ-10 відхопив бренд Honor. Компанія змогла завести в рейтинг одразу три моделі:
Magic8
Magic8 Pro
Honor WIN
Така масовість вказує на те, що Honor навчилася працювати з «важким»
залізом не гірше за визнаних ветеранів ринку. Показники цих смартфонів
тримаються на стабільно високому рівні, що робить їх серйозними гравцями
не лише в синтетичних тестах, а й у реальних сценаріях використання, де
важлива стабільність під навантаженням.
Поки китайські бренди змагаються за цифри в бенчмарках, іншим виробникам доводиться наздоганяти цей поїзд. Наприклад, лінійка Xiaomi 17 пропонує тривалу підтримку, намагаючись компенсувати відрив конкурентів сервісними перевагами.