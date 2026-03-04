Авторизация

Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять

12:50 04.03.2026 |

Новини IT

Поки ви спокійно п'єте ранкову каву та плануєте апгрейд свого ПК, армія автоматизованих скриптів уже кілька тисяч разів перевірила наявність оперативної пам'яті у всіх великих онлайн-магазинах. Світ зіткнувся з новою реальністю: дефіцит стандарту DDR5, спровокований ненаситними апетитами індустрії штучного інтелекту, став золотою жилою для перекупників. Тепер змагатися за нову планку пам'яті доводиться не з іншими геймерами, а з софтом, який не знає втоми та не потребує сну.

Згідно з останніми даними фахівців із кібербезпеки компанії Galileo, ситуація виглядає майже антиутопічно. Автоматизовані системи моніторингу відвідують сторінки з описом модулів DDR5 у шість разів частіше, ніж реальні люди. Це не просто поодинокі «набіги», а повномасштабна облога ритейлерів, де кожен запит від звичайного користувача губиться в мільйонах бот-сесій. Лише в межах однієї виявленої кампанії було заблоковано понад 10 мільйонів підозрілих запитів, що свідчить про промислові масштаби спекуляції.

Розслідування показало, що боти налаштовані на агресивний моніторинг: вони оновлюють дані про наявність товару кожні 6.5 секунд. Для порівняння: поки ви клікаєте на кнопку «Оновити», бот уже встиг перевірити залишки, порівняти ціни та підготувати кошик до оформлення. Схема роботи примітивна, але максимально ефективна: миттєвий захід на сторінку, перевірка залишку та вихід. Якщо товар з'являється - він викуповується за частки секунди.

Цікаво, що апетити перекупників вийшли за межі популярних геймерських рішень. Під прицілом опинилися не лише топові комплекти Kingston або Corsair, які традиційно мають попит серед ентузіастів. Тепер боти активно «полюють» на промислові модулі Micron та Apacer. Це вказує на те, що спекулянти орієнтуються на корпоративний сектор, де компанії готові переплачувати за залізо, щоб не зупиняти навчання своїх нейромереж.


Чому це важливо для звичайного користувача

Наслідки такої активності відчуває кожен, хто хоча б раз за останній місяць відкривав прайс-агрегатори. Рекомендовані ціни перетворилися на міф, а реальна вартість модулів DDR5 у перекупників на вторинному ринку може бути вдвічі вищою за офіційну. Оскільки індустрія штучного інтелекту продовжує поглинати виробничі потужності, дефіцит лише посилюватиметься. Виробники намагаються нарощувати обсяги, але боти адаптуються швидше, ніж магазини впроваджують нові системи захисту від автоматизованих закупівель.

Ситуація нагадує часи криптолихоманки, коли відеокарти були дорожчими за вживані автомобілі. Проте цього разу причиною став не майнінг, а глобальна гонка озброєнь у сфері ШІ. Поки великі гравці борються за обчислювальні потужності, звичайним користувачам залишається або чекати на диво, або сподіватися, що антифрод-системи магазинів нарешті навчаться відрізняти людину від скрипта, який хоче збагатитися на дефіциті.

На тлі технологічних обмежень та нових правил безпеки, цифрові платформи також змінюють свої підходи до ідентифікації. Наприклад, популярний месенджер Discord перенесла запуск верифікації віку користувачів, що теж свідчить про складність впровадження жорстких систем контролю в мережі.
За матеріалами: gagadget.com
 

