Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії

11:28 27.02.2026 |

Новини IT

Американський технологічний гігант NVIDIA оприлюднив фінансові результати за IV квартал 2025 року та так званий 2026 фінансовий рік, продемонструвавши стрімке зростання на фоні глобального попиту на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ).

Квартальнa виручка компанії сягнула рекордних $68,1 млрд, що на 20% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 73% більше у річному вимірі. 

Річна виручка також встановила максимум - $215,9 млрд (+65%).

Особливо швидко зростає напрям центрів обробки даних:

  • $62,3 млрд за квартал (+75% рік до року);
  • $193,7 млрд за рік (+68%).

    • Засновник і CEO компанії Дженсен Хуанг заявив:

    «Обчислювальний попит зростає експоненційно - настав переломний момент агентного ШІ. Grace Blackwell з NVLink сьогодні є лідером інференсу - забезпечуючи на порядок нижчу вартість за токен - а Vera Rubin ще більше посилить це лідерство».

    Він також додав щодо стрімкого зростання впровадження у корпоративному секторі:

    «Наші клієнти активно інвестують у обчислювальні потужності для ШІ - фабрики, що забезпечують індустріальну революцію ШІ та їхнє майбутнє зростання».
    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2081
    		  0,0332
    		 0,08
    EUR
    		 1
    		 51,0244
    		  0,0624
    		 0,12

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,8925  0,04 0,09 43,4008  0,06 0,14
    EUR 50,7625  0,02 0,03 51,3554  0,07 0,13

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:58
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1200  0,05 0,12 43,1500  0,05 0,12
    EUR 50,8900  0,11 0,22 50,9126  0,11 0,22

