Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му

Світові продажі автомобілів на водневих паливних елементах (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) у 2025 році зросли на 24,4% у порівнянні з 2024 роком. Однак в абсолютних значеннях ринок залишається невеликим: за рік реалізовано 16 011 машин.

Що відомо

Такі дані наводить аналітична компанія SNE Research. За її оцінкою, після слабкої першої половини року попит зріс у другій половині року, що й забезпечило підсумкове зростання.

Найбільшим ринком став Китай - 7 797 автомобілів. При цьому в статистиці виробників всі ці машини зазначені як «China Commercial», без розподілу по брендах і моделях. Не уточнюється, чи відносяться вони до легкових FCEV чи до легких комерційних автомобілів.

Друге місце зайняла Корея з 6 802 проданими легковими FCEV. Зростання склало 84,4%. Воно пов'язане з дебютом другого покоління Hyundai Nexo у квітні 2025 року.

Лідером серед виробників стала Hyundai Motor з результатом 6 861 автомобіль, без урахування нерозподілених китайських машин. Зростання компанії склало 78,9%. З урахуванням китайських продажів частка Hyundai на світовому ринку FCEV досягла 42,9%.

Колишній лідер, Toyota Motor, скоротив продажі на 39,1% - до 1 168 автомобілів. Компанія пропонує дві моделі: Toyota Mirai і Toyota Crown FCEV. Honda Motor, яка не зареєструвала ні одного FCEV у 2024 році, реалізувала 185 екземплярів Honda CR-V e:FCEV.

В інших регіонах ринок FCEV скоротився. У Європі продажі знизилися на 23,1% - до 566 автомобілів. У Японії падіння склало 37,3%, до 430 машин. У Північній Америці реалізовано 365 автомобілів, що на 37,7% менше, ніж у 2024 році. В інших країнах світу продажі скоротилися з 57 до 51 автомобіля, або на 10,5%.

За оцінкою SNE Research, зростання світового ринку FCEV у 2025 році стало результатом збільшення продажів Hyundai у другій половині року та ефекту переносу попиту в Китаї на кінець року через закінчення дії податкових пільг для автомобілів на нових джерелах енергії (New Energy Vehicles, NEV).