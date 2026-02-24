Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му

Світові продажі автомобілів на водневих паливних елементах (Fuel Cell
Electric Vehicle, FCEV) у 2025 році зросли на 24,4% у порівнянні з 2024
роком. Однак в абсолютних значеннях ринок залишається невеликим: за рік
реалізовано 16 011 машин.
Що відомо
Такі дані наводить аналітична компанія SNE Research. За її оцінкою,
після слабкої першої половини року попит зріс у другій половині року, що
й забезпечило підсумкове зростання.
Найбільшим ринком став Китай - 7 797 автомобілів. При цьому в
статистиці виробників всі ці машини зазначені як «China Commercial», без
розподілу по брендах і моделях. Не уточнюється, чи відносяться вони до
легкових FCEV чи до легких комерційних автомобілів.
Друге місце зайняла Корея з 6 802 проданими легковими FCEV. Зростання
склало 84,4%. Воно пов'язане з дебютом другого покоління Hyundai Nexo у
квітні 2025 року.
Лідером серед виробників стала Hyundai Motor з результатом 6 861
автомобіль, без урахування нерозподілених китайських машин. Зростання
компанії склало 78,9%. З урахуванням китайських продажів частка Hyundai
на світовому ринку FCEV досягла 42,9%.
Колишній лідер, Toyota Motor, скоротив продажі на 39,1% - до 1 168
автомобілів. Компанія пропонує дві моделі: Toyota Mirai і Toyota Crown
FCEV. Honda Motor, яка не зареєструвала ні одного FCEV у 2024 році,
реалізувала 185 екземплярів Honda CR-V e:FCEV.
В інших регіонах ринок FCEV скоротився. У Європі продажі знизилися на
23,1% - до 566 автомобілів. У Японії падіння склало 37,3%, до 430
машин. У Північній Америці реалізовано 365 автомобілів, що на 37,7%
менше, ніж у 2024 році. В інших країнах світу продажі скоротилися з 57
до 51 автомобіля, або на 10,5%.
За оцінкою SNE Research, зростання світового ринку FCEV у 2025 році
стало результатом збільшення продажів Hyundai у другій половині року та
ефекту переносу попиту в Китаї на кінець року через закінчення дії
податкових пільг для автомобілів на нових джерелах енергії (New Energy
Vehicles, NEV).