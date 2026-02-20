Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ

14:54 20.02.2026 |

Новини IT

Американська Nvidia Corp. обговорює вкладення до $30 млрд в AI-стартап OpenAI в рамках інвестраунду з потенційною оцінкою вартості всієї компанії на рівні $730 млрд без урахування залучених коштів (pre-money), пише CNBC із посиланням на джерело.

За його словами, ця інвестиція не входить в оголошену у вересні 2025 року багаторічну інфраструктурну угоду двох компаній і не прив'язана до будь-яких цілей впровадження продукції Nvidia, але та може інвестувати в наступних раундах відповідно до цієї угоди. Джерела Financial Times стверджують, що Nvidia близька до фіналізації нової інвестиції і що вона замінить вересневу угоду. Тоді чипмейкер зобов'язався вкласти в OpenAI до $100 млрд траншами по $10 млрд у міру введення потужностей її дата-центрів. Партнерство передбачало розгортання систем Nvidia для ШІ-інфраструктури OpenAI наступного покоління загальною споживаною потужністю не менше 10 ГВт.

В опублікованій в листопаді останній квартальній звітності Nvidia заявила про відсутність "гарантій того, що ми укладемо остаточні угоди щодо можливості OpenAI або інших потенційних інвестицій". У тому ж місяці вона уклала угоду про вкладення до $10 млрд в інший ШІ-стартап - Anthropic. OpenAI, в свою чергу, також співпрацює з AMD і Broadcom (SPB: AVGO). Нова звітність Nvidia буде опублікована 25 лютого.

The Wall Street Journal у січні повідомляла, що інфраструктурна угода Nvidia і OpenAI "пригальмована". Глава OpenAI Сем Альтман писав у соцмережі X, що його компанія любить співпрацювати із Nvidia і він не розуміє, "звідки береться все це божевілля".

Глава Nvidia Дженсен Хуан у лютневому інтерв'ю CNBC зазначив, що чипмейкер обов'язково візьме участь у новому інвестраунді розробника ChatGPT.

Значну частину залученого капіталу OpenAI реінвестує в продукцію Nvidia, кажуть джерела FT.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела напередодні повідомило, що OpenAI близька до закриття першого етапу нового інвестраунду, під час якого може залучити понад $100 млрд. Загальна оцінка компанії з урахуванням нових інвестицій може перевищити $850 млрд, сказали його джерела.

За їхніми словами, на першому етапі фінансування надійде головним чином від стратегічних інвесторів OpenAI, включаючи Amazon, SoftBank, Nvidia і Microsoft.

Перший етап раунду може бути завершений до кінця поточного місяця. У наступному етапі, який пройде пізніше, візьмуть участь венчурні та суверенні фонди, а також інші фінансові інститути. Їхні інвестиції можуть суттєво збільшити загальний обсяг залучених коштів.

Акції Nvidia дешевшають на 0,1% під час попередніх торгів у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
