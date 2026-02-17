Тестування 5G стартувало в Харкові — третє місто України з новою мережею.

Мобільний зв'язок п'ятого покоління у суботу, 14 лютого, з'явився у Харкові. Про запуск тестової зони 5G у місті LIGA.net повідомили оператори мобільного зв'язку Київстар, lifecell і Vodafone.

Харків став третім населеним пунктом України, де впроваджено 5G. Раніше тестові зони було розгорнуто в історичному центрі Львова та у центральній частині селища Бородянка на Київщині.

Водночас Харків - перше прифронтове місто, де почали тестувати зв'язок п'ятого покоління.

"Запуск 5G за 30 км від кордону з РФ - це не просто технічне рішення. Це позиція держави: розвиток триває навіть під час війни", - прокоментував заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитко.

Фото: Stas Prybytko / Facebook

Тестова мережа 5G працює у стандарті NSA (Non-Standalone), тобто 5G-радіочастина працює разом із 4G-інфраструктурою. Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Харкова (майдан Свободи і частини прилеглих вулиць).

Скористатися сервісом також можна біля Харківського ботанічного саду (пам'ятник Т. Шевченку), національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, філармонії, дельфінарію та поблизу будівлі Держпрому.

Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакету послуг тарифного плану.

У день запуску нової технології в Харкові, який збігся із Днем закоханих, перша пара в Україні зареєструвала шлюб онлайн через сервіс Дія, використовуючи 5G-мережу Vodafone.