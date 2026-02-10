Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.

10:48 10.02.2026 |

Новини IT

Китайський стартап Energy Singularity заявив, що його високотемпературний надпровідний токамак HH70 утримував плазму 1337 секунд або іншими словами 22 хвилини. Це світовий рекорд для комерційно створених термоядерних установок.

HH70 - це HTS-токамак, тобто установка з високотемпературними надпровідниками. Така архітектура дозволяє довше й стабільніше тримати плазму. Ключову роль для встановлення рекорду відіграла система керування плазмою на основі штучного інтелекту, яку постійно оптимізували під час експериментів. Співзасновник компанії Дон Ге вважає, що світовий рекорд це лише початок.

"Цей прорив не лише питання часу, але, що ще важливіше, він демонструє, що глибока інтеграція технологій керування високотемпературним термоядерним синтезом (HTS) та штучним інтелектом досягла інженерної доцільності, прокладаючи шлях для низьковитратного та високоефективного будівництва майбутніх термоядерних електростанцій", - вважає Дон Ге.

За його словами, у перспективі вони хочуть знизити собівартість електроенергії з термоядерного синтезу до рівня теплової генерації, а можливо й нижче. У комерційних масштабах він став би ідеальною альтернативою викопному паливу. Однак розвиток цієї галузі займе не один рік.

Energy Singularity заснували у 2021 році як першу приватну компанію з термоядерної енергетики в Китаї. Перший у світі HTS-токамак HH70 завершили та ввели в експлуатацію у червні 2024 року. З того моменту установка провела 5755 експериментів, а останній із них вийшов на імпульс тривалістю понад тисячу секунд.

HH70 майже повністю створений на власних технологічних рішеннях. Понад 96% компонентів базуються на незалежних патентах та розробках компанії. На основі цієї платформи Energy Singularity вже працює над наступною установкою HH170, яка має стати першою з чистим приростом енергії від термоядерного синтезу. Паралельно Шанхай розвиває одразу кілька напрямів термоядерних технологій: від HTS-токамаків до лазерного синтезу.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

ТОП-НОВИНИ

Бізнес