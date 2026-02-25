Фінансові новини
- 25.02.26
- 12:17
RSS
мапа сайту
AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
11:29 25.02.2026 |
Meta та AMD анонсували угоду вартістю $100 мільярдів. У її межах компанія Марка Цукерберга планує закупити ШІ-чипи для забезпечення дата-центрів потужністю до 6 гігаватів, а також може отримати 10% акцій виробника процесорів, повідомляє The Wall Street Journal.
Meta планує протягом п'яти років закупити значну кількість чипів AMD MI450, щоб забезпечити обчислювальні потреби дата-центрів із загальним енергоспоживанням до 6 гігаватів. За оцінками, кожен гігават потужності може приносити виробнику чипів близько $10 млрд доходу. Розгортання перших об'єктів очікується вже пізніше цього року.
AMD також погодилася надати Meta право придбати до 160 мільйонів акцій (приблизно 10% компанії) за ціною $0,01 за акцію за умови виконання визначених показників. Остаточний обсяг виплат залежатиме від зростання котирувань AMD, а фінальний транш компанія Марка Цукерберга зможе отримати лише в разі, якщо ціна акцій досягне $600 (станом на момент публікації - $196,60).
Це майже аналогічна угода до тієї, яку AMD уклала з OpenAI у жовтні 2025 року - тоді розробник ChatGPT також отримав можливість придбати до 10% акцій компанії. Як зазначає WSJ, обидві домовленості є прикладами того, що критики називають "циркулярним фінансуванням" - схемою, за якою одна компанія платить іншій, а та у відповідь закуповує в першої її продукти чи послуги.
Виконавча директорка компанії Ліза Су на брифінгу для журналістів заявила, що угода має на меті протистояти NVIDIA. AMD також прагне закріпити за собою клієнтів на кшталт Meta на якомога довший період, оскільки вони лиш збільшують свої витрати на інфраструктуру для штучного інтелекту.
"У Meta є багато варіантів", - сказала Су. "Я хочу переконатися, що ми завжди маємо чітке місце за столом переговорів, коли вони думають про те, що їм потрібно далі".
