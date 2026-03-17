Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків

На єдиному порталі державних послуг «Дія» з'явився бета-тест, у якому люди можуть написати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Він стосується випадків втрати роботи через війну.

На порталі наголосили, що подати заяву до Реєстру збитків можуть фізичні особи, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Вони додають, що «це офіційна заява, яка стане підставою для майбутніх репарацій».

Долучитися до бета-тесту можна, якщо людина втратила роботу й була:

найманим працівником (за трудовим договором чи контрактом);

фахівцем (фахівчинею), що працював за цивільно-правовим договором;

самозайнятою особою.

Також подати заяву можуть ті, хто працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.