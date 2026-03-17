DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення

Під час GTC 2026 NVIDIA представила технологію DLSS 5. Цього разу інженери компанії дбали не про збільшення FPS чи масштабування, а про покращення освітлення, якості та деталізації зображення. DLSS 5 отримуватиме дані про колір та вектор руху з кожного кадру, а потім застосовуватиме модель штучного інтелекту, яка покращує освітлення та його вплив на матеріали, у прив'язці до початкової 3D-сцени, передає VideoCardz.

NVIDIA стверджує, що технологія працює в режимі реального часу у роздільній здатності до 4K та розроблена для забезпечення узгодженості виводу від кадру до кадру, що є ключовою вимогою для ігор. Компанія позиціює DLSS 5 як оновлення візуального конвеєра, а не як черговий крок у генерації кадрів.

За словами NVIDIA, модель навчена розуміти такі елементи сцени, як шкіра, волосся, тканина та умови освітлення. Вона використовує цю інформацію для покращення підповерхневого розсіювання, блиску тканини, взаємодія світла з волоссям тощо. Розробники отримають елементи керування інтенсивністю, градацією кольорів та маскуванням, інтеграція технології відбудеться через наявний фреймворк NVIDIA Streamline, який використовується для DLSS та Reflex.

Підтримку DLSS 5 вже забезпечили кілька великих видавців та студій, включаючи Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent та Warner Bros. Games. Технологія з'явиться восени 2026 року. Першими іграми з її підтримкою стануть наступні тайтли:

Assassin's Creed Shadows,

Delta Force

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Hogwarts Legacy

NARAKA: BLADEPOINT

Resident Evil Requiem

Starfield