Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення

12:12 17.03.2026 |

Новини IT

Під час GTC 2026 NVIDIA представила технологію DLSS 5. Цього разу інженери компанії дбали не про збільшення FPS чи масштабування, а про покращення освітлення, якості та деталізації зображення. DLSS 5 отримуватиме дані про колір та вектор руху з кожного кадру, а потім застосовуватиме модель штучного інтелекту, яка покращує освітлення та його вплив на матеріали, у прив'язці до початкової 3D-сцени, передає VideoCardz.

NVIDIA стверджує, що технологія працює в режимі реального часу у роздільній здатності до 4K та розроблена для забезпечення узгодженості виводу від кадру до кадру, що є ключовою вимогою для ігор. Компанія позиціює DLSS 5 як оновлення візуального конвеєра, а не як черговий крок у генерації кадрів.

За словами NVIDIA, модель навчена розуміти такі елементи сцени, як шкіра, волосся, тканина та умови освітлення. Вона використовує цю інформацію для покращення підповерхневого розсіювання, блиску тканини, взаємодія світла з волоссям тощо. Розробники отримають елементи керування інтенсивністю, градацією кольорів та маскуванням, інтеграція технології відбудеться через наявний фреймворк NVIDIA Streamline, який використовується для DLSS та Reflex.

Підтримку DLSS 5 вже забезпечили кілька великих видавців та студій, включаючи Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent та Warner Bros. Games. Технологія з'явиться восени 2026 року. Першими іграми з її підтримкою стануть наступні тайтли:

  • Assassin's Creed Shadows,
  • Delta Force
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Hogwarts Legacy
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Resident Evil Requiem
  • Starfield
    • За матеріалами: mezha.ua
    Ключові теги: Nvidia
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0803
    		  0,0578
    		 0,13
    EUR
    		 1
    		 50,5777
    		  0,0884
    		 0,17

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
    EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
    EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес