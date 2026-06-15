Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття

Кілька днів тому стало відомо, що новій главі XBOX Аші Шармі (Asha Sharma) поставлено завдання збільшити прибутковість бренду, оскільки вище керівництво Microsoft відмовляється надалі проводити безрезультатні вливання мільярдів доларів. Пізніше ЗМІ повідомили, що корпорація навіть розглядає варіант від'єднання XBOX від своєї структури або навіть продажу всього ігрового бізнесу.

Тепер же генеральний директор Microsoft Сат'я Наделла (Satya Nadella) взяв участь у подкасті Hard Fork видання The New York Times, де розкрив справжню глибину проблем у XBOX.

Що відомо

Наделла заявив, що протягом 25 років - з моменту організації XBOX - ігровий підрозділ отримував величезні кошти і ... весь цей час не був прибутковим! Завдяки загальному колосальному прибутку, в Microsoft на це не звертали уваги, але з кожним роком бюджет XBOX ставав все більшим і тепер це перетворилося на проблему навіть для редмондського гіганта. Як раніше сказала Шарма, "так тривати більше не може" і компанії час або приносити прибуток, або скорочувати витрати.

Незважаючи на всю розважальну цінність, яку Xbox створює для користувачів, Microsoft досі не змогла ефективно монетизувати ігровий бізнес і фактично субсидувала його розвиток.

Сат'я Наделла виділив дві основні проблеми XBOX

Перша має тимчасовий характер і полягає в зростанні цін на пам'ять, внаслідок чого, як вже зазначав Джезз Корден, з кожною проданою консоллю компанія втрачає сотні доларів. Для розробки ігор також потрібне топове залізо, що обходиться в величезні суми. Наделла впевнений, що незабаром ситуація на ринку комплектуючих вирішиться і вона перестане бути одним з факторів збитків XBOX.

Друга проблема більш глобальна - компанія поки не розуміє, як зберегти екосистему XBOX привабливою для користувачів, але при цьому зробити її прибутковою. Зазначимо, що в досягненні цієї мети може допомогти запуск консолі нового покоління і подальший розвиток сервісу Game Pass.

Наделла підкреслив абсурдність того, що відбувається, тим, що зараз стримери і блогери заробляють на іграх Xbox на YouTube більше, ніж заробляє сама компанія на їх продажу.

Що ж, Аша Шарма очолила XBOX у найскладніший період і їй точно доведеться приймати жорсткі і непопулярні рішення, на тлі яких звільнення тисячі осіб може здатися розминкою.

Залишається неясним, навіщо Microsoft дала згоду на покупку Activision Blizzard за $70 млрд чи Bethesda за $7,5 млрд, якщо всі ці роки XBOX залишалась збитковою?