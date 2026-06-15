Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження

Американські компанії активно нарощують найм фахівців зі штучного інтелекту, однак скористатися цим бумом можуть переважно досвідчені працівники. Більшість вакансій у сфері ШІ виявилися закритими для кандидатів-початківців. Про це свідчить дослідження AI-Driven Enterprise (AIDE) Institute, оприлюднене CNN.

Аналітики вивчили 161 645 вакансій, розміщених у січні компаніями зі списку S&P 500 на LinkedIn. Із них 8140 були пов'язані зі штучним інтелектом - зокрема для аналітиків даних, інженерів машинного навчання та інших спеціалістів у сфері ШІ.

Дослідження показало, що 71% таких вакансій призначені для кандидатів старшого рівня. Ще 16% розраховані на фахівців середньої ланки, тоді як лише 13% відкриті для молодших спеціалістів.





Чому це важливо

За останній рік найбільші технологічні компанії провели масові скорочення персоналу. Часто вони пояснювали це тим, що інструменти на основі ШІ вже здатні виконувати роботу, яку робили раніше сотні або навіть тисячі програмістів.

Із січня технологічна галузь США оголосила про намір скоротити на 65% більше робочих місць, аніж роком раніше.

За останній рік в Україні було скорочено 17% айтівців. Основними причинами звільнень стали оптимізація витрат, фінансові труднощі компаній, а також завершення або зупинка проєктів. Чому ІТ-фахівців звільняють частіше, ніж інших, і чи варто панікувати, LIGA.net писала в окремому матеріалі.





"Основні побоювання полягали в тому, що ШІ замінить людей. Насправді ж дані показують звуження ринку праці, де можливості, пов'язані зі штучним інтелектом, є реальними, але зарезервованими для тих, хто вже перебуває на вершині", - заявив генеральний директор AIDE Institute та старший викладач Массачусетського технологічного інституту Пол Чік.

За його словами, компанії прагнуть залучити досвідчених працівників, здатних орієнтуватися у швидких змінах технологій.

Автори дослідження дійшли висновку, що "бум найму у сфері ШІ є реальним, але орієнтованим на експертів".

Водночас така стратегія може мати довгострокові наслідки. Якщо молоді спеціалісти не зможуть потрапити до великих корпорацій, вони шукатимуть можливості в стартапах або взагалі змінюватимуть сферу діяльності.

На думку експертів, штучний інтелект не лише змінює кількість робочих місць, а й трансформує саму структуру роботи, змушуючи компанії переглядати підходи до підготовки та розвитку нового покоління фахівців.