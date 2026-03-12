Авторизация

Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми

Держава нараховуватиме кешбек за купівлю пального на АЗС. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Громадяни зможуть отримати 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% кешбеку на бензин та 5% кешбеку на автогаз.

"Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", - написала вона.

Президент Володимир Зеленський анонсував у четвер нові програми виплат населенню. Окрім кешбеку на пальне, йшлося також про доплати у 1500 грн для пенсіонерів і людей, які отримують соцдопомогу. Свириденко уточнила, що виплата буде одноразовою, її можна буде отримати у той же спосіб, у який громадяни отримують соцдопомогу та пенсії - на спецрахунки в банках чи в Укрпошті.

На початку березня на світових ринках суттєво подорожчали нафта і нафтопродукти у зв'язку з перебоями у постачанні через конфлікт на Близькому Сході. На початку березня ціни на українських АЗС також почали зростати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

