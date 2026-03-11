Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico

Україні після схвалення кредиту МВФ бюджетних коштів має вистачити до початку травня, щоб протриматися і воювати. Тепер у ЄС є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами чотирьох джерел, знайомих із фінансовим становищем Києва, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня.

Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше 50 млрд доларів.

Однак зараз ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів було виділено майже відразу.


Чому рішення МВФ грає в плюс ЄС

У середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії.

Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу "Дружба" нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Але незважаючи на вето Угорщини, додатковий грошовий резерв від МВФ дає тепер ЄС більше часу для подолання загроз вето з боку Будапешта. Наприклад, після парламентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Два інших дипломати додали Politico ще один факт. У вівторок глава Мінфіну Нідерландів Елко Хайнен заявив свої колегам, що країна передбачила виділення Києву 3,5 млрд євро на рік як двосторонньої підтримки до 2029 року.


На що йде перший транш МВФ

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що країна отримала перший транш фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,5 млрд доларів.

Вона уточнила, що гроші витратять на пріоритетні видатки бюджету і макрофінансову стабільність.

Водночас у звіті МВФ було зазначено, що в межах нової програми фінансування фонд вимагає від України ухвалити низку податкових змін, а дедлайн цього - кінець березня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

