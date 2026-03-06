Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку і викрала гроші.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини цього наразі невідомі, так само як і їхній стан чи можливість зв'язатися з ними. Ці семеро українців є працівниками державного Ощадбанку. Вони керували двома банківськими автомобілями, що прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками", - написав Сибіга в Facebook.

Глава МЗС підкреслив, що фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. "Якщо це та сама "сила", про яку сьогодні раніше заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", - зазначив він.

"Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайно звільнити наших громадян. Ми також звернемося до Європейського Союзу із закликом дати чітку правову оцінку незаконним діям Угорщини - захопленню заручників та пограбуванню", - наголосив Сибіга.

У пресслужбі "Ощадбанка" тим часом повідомили, що два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна.

"Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота", - розповіли в пресслужбі банку.

Як повідомляється, затримані автомобілі наразі знаходяться у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині біля Міністерства закордонних справ України.

Разом з тим, місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме.

"Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України", - наголосили в пресслужбі.

Там додали, що керівництво банку перебуває у контакті з МЗС України та правоохоронними відомствами з метою координації подальших дій.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

