Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо

08:29 03.03.2026 |

Економіка

Кабмін розширив експериментальний проєкт зі створення власних груп протиповітряної оборони на підприємствах критичної інфраструктури. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, тепер підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО. Також уряд запровадив кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО, а персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міноборони.

Окрім цього, Кабмін оновив порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів ППО і боєприпасів.

"Командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. У разі використання боєприпасів поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати", - заявила Свириденко.

Вона наголосила, що всі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес