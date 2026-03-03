Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо

Кабмін розширив експериментальний проєкт зі створення власних груп протиповітряної оборони на підприємствах критичної інфраструктури. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, тепер підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО. Також уряд запровадив кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО, а персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міноборони.

Окрім цього, Кабмін оновив порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів ППО і боєприпасів.

"Командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. У разі використання боєприпасів поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати", - заявила Свириденко.

Вона наголосила, що всі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.