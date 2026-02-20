Авторизация

Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.

Американський президент Дональд Трамп офіційно продовжив ще на рік санкції проти Росії через війну в Україні. 

Це випливає з повідомлення, яке оприлюднене у Федеральному реєстрі США, пише "Європейська правда".

Цей указ, який набуває чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб.

Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму. 

Згодом список санкцій кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9393  0,01 0,03 43,4852  0,02 0,06
EUR 50,7244  0,18 0,35 51,3559  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2500  0,01 0,02 43,2800  0,01 0,02
EUR 50,9052  0,06 0,11 50,5275  0,34 0,67

