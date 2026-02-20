Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.

Американський президент Дональд Трамп офіційно продовжив ще на рік санкції проти Росії через війну в Україні.

Це випливає з повідомлення, яке оприлюднене у Федеральному реєстрі США, пише "Європейська правда".

Цей указ, який набуває чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб.

Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму.

Згодом список санкцій кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.