Mercedes-Benz переходить на платформу Geely

Колись Mercedes-Benz був еталоном консерватизму та німецької інженерної винятковості. Але часи, коли «зірка» на капоті означала виключно швабські деталі, давно минули. Сьогодні Штутгарт все частіше поглядає на Схід, і не просто поглядає, а активно запозичує технології у свого найбільшого акціонера - китайського холдингу Geely. Проєкт під кодовою назвою «Phoenix» (Фенікс) обіцяє переродити лінійку компактних електромобілів бренду, але з виразним китайським акцентом.

Замість того, щоб нескінченно вдосконалювати власну архітектуру MMA, Mercedes-Benz готує глобальну платформу нового покоління. Вона має стати основою для всього «молодшого» модельного ряду: від A-Class та B-Class до популярних кросоверів GLA та GLB. Навіть новий CLA, який традиційно вважається «вхідним квитком» у світ преміальних седанів марки, не омине ця доля. Серійне виробництво на базі «Phoenix» планують розгорнути до 2030 року, що фактично означає повну зміну технологічного укладу компанії.

Цифрова нервова система з Піднебесної

Головна інтрига полягає не в залізі, а в «мізках». Mercedes планує інтегрувати в «Phoenix» електронно-електричну архітектуру GEEA 4.0 компанії Geely. Це не просто набір дротів, а повноцінна операційна система автомобіля, що відповідає за все: від автопілота до керування енергоспоживанням батареї. Для розуміння масштабів: попередня версія 3.0 вже успішно працює в Geely Galaxy E5, демонструючи високу швидкість обробки даних та глибину інтеграції софту.

Для німців такий крок - це фактичне визнання того, що китайці випередили їх у питанні «програмно-визначених автомобілів». Використання готових рішень Geely дозволить Mercedes-Benz зекономити мільярди на розробці та не відстати від Tesla чи нових китайських брендів у швидкості оновлення функцій через хмару. Перші зразки на новій платформі збиратимуть на заводах у Китаї, що логічно, враховуючи локалізацію ланцюжків постачання компонентів.

Двигуни теж не зовсім німецькі

Співпраця не обмежується лише електриками. Навіть у гібридних версіях майбутнього Mercedes-Benz CLA 2026 року ми побачимо 1.5-літровий двигун M252. Його розробляли спільно з інженерами Geely, а виробництво налагоджено в Китаї. Це той самий прагматизм, який раніше змушував Mercedes використовувати дизелі Renault, але тепер рівень інтеграції з партнером став значно глибшим.

Geely сьогодні - це гігант, що володіє Volvo, Lotus та часткою в Aston Martin. Те, що Mercedes-Benz стає технологічно залежним від китайського партнера, вже не викликає подиву в експертів, але все ще змушує консервативних фанатів бренду скептично піднімати брову. Втім, ринок диктує свої умови: або ти швидко впроваджуєш цифрові рішення, або залишаєшся в історії як виробник «дуже якісних, але безнадійно застарілих» механізмів.

Поки одні бренди намагаються прискорити роботу своїх систем, як-от Hyundai прискорила оновлення навігації шляхом оптимізації передачі даних, Mercedes робить ставку на фундаментальну зміну архітектури разом із китайськими партнерами.