Mercedes-Benz переходить на платформу Geely

Колись Mercedes-Benz був еталоном консерватизму та німецької
інженерної винятковості. Але часи, коли «зірка» на капоті означала
виключно швабські деталі, давно минули. Сьогодні Штутгарт все частіше
поглядає на Схід, і не просто поглядає, а активно запозичує технології у
свого найбільшого акціонера - китайського холдингу Geely. Проєкт під
кодовою назвою «Phoenix» (Фенікс) обіцяє переродити лінійку компактних
електромобілів бренду, але з виразним китайським акцентом.
Замість того, щоб нескінченно вдосконалювати власну архітектуру MMA,
Mercedes-Benz готує глобальну платформу нового покоління. Вона має стати
основою для всього «молодшого» модельного ряду: від A-Class та B-Class
до популярних кросоверів GLA та GLB. Навіть новий CLA, який традиційно
вважається «вхідним квитком» у світ преміальних седанів марки, не омине
ця доля. Серійне виробництво на базі «Phoenix» планують розгорнути до
2030 року, що фактично означає повну зміну технологічного укладу
компанії.
Цифрова нервова система з Піднебесної
Головна інтрига полягає не в залізі, а в «мізках». Mercedes планує
інтегрувати в «Phoenix» електронно-електричну архітектуру GEEA 4.0
компанії Geely. Це не просто набір дротів, а повноцінна операційна
система автомобіля, що відповідає за все: від автопілота до керування
енергоспоживанням батареї. Для розуміння масштабів: попередня версія 3.0
вже успішно працює в Geely Galaxy E5, демонструючи високу швидкість обробки даних та глибину інтеграції софту.
Для німців такий крок - це фактичне визнання того, що китайці
випередили їх у питанні «програмно-визначених автомобілів». Використання
готових рішень Geely дозволить Mercedes-Benz зекономити мільярди на
розробці та не відстати від Tesla чи нових китайських брендів у
швидкості оновлення функцій через хмару. Перші зразки на новій платформі
збиратимуть на заводах у Китаї, що логічно, враховуючи локалізацію
ланцюжків постачання компонентів.
Двигуни теж не зовсім німецькі
Співпраця не обмежується лише електриками. Навіть у гібридних версіях майбутнього Mercedes-Benz CLA 2026 року
ми побачимо 1.5-літровий двигун M252. Його розробляли спільно з
інженерами Geely, а виробництво налагоджено в Китаї. Це той самий
прагматизм, який раніше змушував Mercedes використовувати дизелі
Renault, але тепер рівень інтеграції з партнером став значно глибшим.
Geely сьогодні - це гігант, що володіє Volvo, Lotus та часткою в
Aston Martin. Те, що Mercedes-Benz стає технологічно залежним від
китайського партнера, вже не викликає подиву в експертів, але все ще
змушує консервативних фанатів бренду скептично піднімати брову. Втім,
ринок диктує свої умови: або ти швидко впроваджуєш цифрові рішення, або
залишаєшся в історії як виробник «дуже якісних, але безнадійно
застарілих» механізмів.
Поки одні бренди намагаються прискорити роботу своїх систем, як-от Hyundai прискорила оновлення навігації шляхом оптимізації передачі даних, Mercedes робить ставку на фундаментальну зміну архітектури разом із китайськими партнерами.