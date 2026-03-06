Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz переходить на платформу Geely

10:14 06.03.2026 |

Транспорт

Колись Mercedes-Benz був еталоном консерватизму та німецької інженерної винятковості. Але часи, коли «зірка» на капоті означала виключно швабські деталі, давно минули. Сьогодні Штутгарт все частіше поглядає на Схід, і не просто поглядає, а активно запозичує технології у свого найбільшого акціонера - китайського холдингу Geely. Проєкт під кодовою назвою «Phoenix» (Фенікс) обіцяє переродити лінійку компактних електромобілів бренду, але з виразним китайським акцентом.

Замість того, щоб нескінченно вдосконалювати власну архітектуру MMA, Mercedes-Benz готує глобальну платформу нового покоління. Вона має стати основою для всього «молодшого» модельного ряду: від A-Class та B-Class до популярних кросоверів GLA та GLB. Навіть новий CLA, який традиційно вважається «вхідним квитком» у світ преміальних седанів марки, не омине ця доля. Серійне виробництво на базі «Phoenix» планують розгорнути до 2030 року, що фактично означає повну зміну технологічного укладу компанії.


Цифрова нервова система з Піднебесної

Головна інтрига полягає не в залізі, а в «мізках». Mercedes планує інтегрувати в «Phoenix» електронно-електричну архітектуру GEEA 4.0 компанії Geely. Це не просто набір дротів, а повноцінна операційна система автомобіля, що відповідає за все: від автопілота до керування енергоспоживанням батареї. Для розуміння масштабів: попередня версія 3.0 вже успішно працює в Geely Galaxy E5, демонструючи високу швидкість обробки даних та глибину інтеграції софту.

Для німців такий крок - це фактичне визнання того, що китайці випередили їх у питанні «програмно-визначених автомобілів». Використання готових рішень Geely дозволить Mercedes-Benz зекономити мільярди на розробці та не відстати від Tesla чи нових китайських брендів у швидкості оновлення функцій через хмару. Перші зразки на новій платформі збиратимуть на заводах у Китаї, що логічно, враховуючи локалізацію ланцюжків постачання компонентів.


Двигуни теж не зовсім німецькі

Співпраця не обмежується лише електриками. Навіть у гібридних версіях майбутнього Mercedes-Benz CLA 2026 року ми побачимо 1.5-літровий двигун M252. Його розробляли спільно з інженерами Geely, а виробництво налагоджено в Китаї. Це той самий прагматизм, який раніше змушував Mercedes використовувати дизелі Renault, але тепер рівень інтеграції з партнером став значно глибшим.

Geely сьогодні - це гігант, що володіє Volvo, Lotus та часткою в Aston Martin. Те, що Mercedes-Benz стає технологічно залежним від китайського партнера, вже не викликає подиву в експертів, але все ще змушує консервативних фанатів бренду скептично піднімати брову. Втім, ринок диктує свої умови: або ти швидко впроваджуєш цифрові рішення, або залишаєшся в історії як виробник «дуже якісних, але безнадійно застарілих» механізмів.

Поки одні бренди намагаються прискорити роботу своїх систем, як-от Hyundai прискорила оновлення навігації шляхом оптимізації передачі даних, Mercedes робить ставку на фундаментальну зміну архітектури разом із китайськими партнерами.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6900  0,09 0,22 43,7200  0,09 0,22
EUR 50,6367  0,04 0,09 50,6583  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес