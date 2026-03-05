Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році

"Київстар" очікує, що кількість клієнтів технології Starlink Direct to Cell в Україні більш ніж подвоїться вже до кінця 2026 року - 12 млн проти нинішніх 5 млн.

Про це в інтерв'ю агенції Reuters розповів генеральний директор Veon Каан Терзіоглу - компанії, що є власником українського "Київстару". Торік Veon підписала угоду зі Starlink Ілона Маска, аби забезпечити супутниковий зв'язок для мобільних користувачів у віддалених регіонах, а "Київстар" у листопаді почав розгортати технологію в охопленій війною Україні.

"Я очікую, що кожен українець розгляне можливість підключення до супутника", - заявив Терзіоглу Reuters на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні. "Через перебої з електроенергією може статися так, що кожному час від часу знадобиться ця послуга".

12 млн абонентів - це близько половина від загальної клієнтської бази "Київстар" в Україні. Паралельно Veon планує інтегрувати сервіс Starlink у мережу Beeline, свого оператора в Казахстані, можливо вже цього місяця. В планах до кінця року: запуск в Пакистані, Бангладеш та Узбекистані.

Direct to Cell - це нова технологія SpaceX, яка дозволяє смартфонам напряму підключатись до супутників Starlink, забезпечуючи зв'язок у місцях, де відсутнє наземне покриття від мобільних операторів. На відміну від традиційних терміналів для цього не потрібно додаткове обладнання, лише смартфон з підтримкою 4G (LTE) і відкритий доступ до неба. Нові супутники оснащені LTE-модулями та власним eNodeB, тому телефон бачить їх як звичайну базову станцію. Супутник приймає сигнал, передає його далі через лазерні канали й відправляє на наземні шлюзи.

Інструкція з під'єднання Starlink Direct to Cell в Україні

Партнерство зі Starlink не є ексклюзивним, і Veon заявила, що також веде переговори з Amazon Project Kuiper, Eutelsat OneWeb та AST SpaceMobile. З останньою днями уклав меморандум Vodafone Україна, аби запустити аналог Direct to Cell для власних абонентів.

Водночас гендиректор "Київстару" Олександр Комаров заявив Reuters, що оператор не використовуватиме інших супутникових провайдерів, окрім Starlink, до кінця наступного року, враховуючи час, який знадобиться для налагодження роботи.