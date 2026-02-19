Влада готує продаж Миколаївського глиноземного заводу цього року.

Миколаївський глиноземний завод офіційно включено до переліку об'єктів, які держава планує виставити на продаж у першу чергу, відповідно до планів Фонду держмайна щодо відновлення процесу ''Великої приватизації''.

Про це пише "Інтент".

Уряд готує до виходу на приватизаційні торги перші санкційні активи, про що за результатами зустрічі з очільником Фонду держмайна Дмитром Наталухою та т.в.о. голови Держгеонадр Леонідом Музикусом, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тим часом "МикВісте" зазначає, що Миколаївський глиноземний завод втратив критичність і не може безперервно обробляти 48 млн тонн небезпечного шламу.

"Миколаївський глиноземний завод, який держава конфіскувала у російського олігарха Олега Дерипаски, не може забезпечити безперервну обробку двох шламосховищ під Миколаєвом через втрату статусу об'єкта критичної інфраструктури", - зазначила голова комісії з екології Миколаївської обласної ради Алла Ряжських.

У березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який входив до групи компаній "РУСАЛ", і з того часу він знаходиться під управлінням Фонду державного майна України (ФДМУ).

"20 березня 2024 року на своєму сайті ФДМУ висловив однозначну позицію щодо планів продажу конфіскованого російського майна, кошти від якого "спрямувати на підтримку та відновлення України". Однак з того часу жодного руху щодо продажу заводу не було", - говориться у публікації.

З початком повномасштабної війни, у лютому 2022 року, підприємство припинило виробництво глинозему, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року.

З п'яти тисяч робітників на сьогодні там залишилось близько 400, які задіяні в обслуговуванні шламосховищ площею близько 400 гектарів та збереження майна підприємства, розказував раніше в у коментарі "МикВісті" очільник МГЗ Олексій Медвідь.

За словами Ряжських, з 1 січня 2026 року МГЗ не вважається обʼєктом критичної інфраструктури. Це означає, що підприємство підпадає під тривалі відключення електроенергії, що унеможливлює роботу насосної станції.

"Півтора місяця стратегічне підприємство області, що є обʼєктом потенційно катастрофічно небезпечним з точки зору екології НЕ має можливості безперервної роботи насосних станцій", - написала вона.

Видання нагадує, що Фонд держмайна оголосив про плани до липня 2026 року виставити на продаж Миколаївський глиноземний завод.

Голова ФДМУ Дмитро Наталуха зазначив, що для МГЗ потрібно шукати зовнішнього інвестора, який може "дозволити собі не надто зважати на воєнні ризики" та "своїм прапором, громадянством може гарантувати безпеку активу". У якості потенційних можливих інвесторів голова Фонду держмайна назвав США та Індію.