Понад 1 млн користувачів зареєструвалися у застосунку «Куб» — дані Нафтогазу.

Група "Нафтогаз" продовжує цифрову трансформацію клієнтських сервісів: усього за місяць кількість особових рахунків, підключених у застосунку "Куб", перевищила 1 мільйон.

"Ми послідовно розвиваємо клієнтські сервіси та діджиталізуємо процеси, щоб зробити взаємодію з компанією максимально зрозумілою та комфортною. "Нафтогаз" продовжить трансформацію", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, котрого цитує пресслужба компанії.

За його словами, попереду - нові оновлення та розширення функціоналу мобільного застосунку, які зроблять управління комунальними послугами ще простішим і зручнішим для кожного українця.

У застосунку є можливість передавати показання газового лічильника, оплачувати платіжки, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, а також відстежувати споживання газу через дашборд та планувати витрати.

Окрім того, через сервіс можна отримувати додаткову інформацію щодо енергоощадності та своєчасні нагадування щодо показань і оплат.