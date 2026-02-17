Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 1 млн користувачів зареєструвалися у застосунку «Куб» — дані Нафтогазу.

Група "Нафтогаз" продовжує цифрову трансформацію клієнтських сервісів: усього за місяць кількість особових рахунків, підключених у застосунку "Куб", перевищила 1 мільйон.

"Ми послідовно розвиваємо клієнтські сервіси та діджиталізуємо процеси, щоб зробити взаємодію з компанією максимально зрозумілою та комфортною. "Нафтогаз" продовжить трансформацію", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, котрого цитує пресслужба компанії.

За його словами, попереду - нові оновлення та розширення функціоналу мобільного застосунку, які зроблять управління комунальними послугами ще простішим і зручнішим для кожного українця.

У застосунку є можливість передавати показання газового лічильника, оплачувати платіжки, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, а також відстежувати споживання газу через дашборд та планувати витрати.

Окрім того, через сервіс можна отримувати додаткову інформацію щодо енергоощадності та своєчасні нагадування щодо показань і оплат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес