06.03.26
15:18
Виробника води «Карпатська Джерельна» покарали штрафом за порушення маркування
11:19 06.03.2026
Антимонопольний комітет України 5 березня 2026 року ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ «Карпатські мінеральні води» порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.
"Порушення полягало у поширенні, зокрема, на етикетці продукції та вебсайті виробника неправдивих відомостей внаслідок обраного способу їх викладення щодо походження мінеральної природної столової води «Карпатська Джерельна» з Українських Карпат. Справу розпочали за заявою споживача", - йдеться у повідомленні.
Під час розгляду заяви Комітет використав інформацію низки наукових установ, включно з Інститутом геологічних наук НАН України. Науковці повідомили, що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувають воду ТМ «Карпатська Джерельна», та село Струтин Львівської області не належать до Українських Карпат.
Також Комітет під час розгляду справи дослідив шляхом опитування сприйняття споживачами інформації, яка поширюється на етикетках води ТМ «Карпатська Джерельна». Так, у сукупності з зображеннями гір, ялин і карти з позначкою «Карпати» етикетка може сприйматися як свідчення походження води з Українських Карпат.
З огляду на викладене, ТОВ «Карпатські мінеральні води» може отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та/або реалізаторами мінеральних природних столових вод, зазначили в АМКУ.
У ході розгляду справи компанія повідомила антимонопольне відомство про намір змінити оформлення етикеток води ТМ «Карпатська Джерельна». Зокрема, планується чітко зазначати, що це виключно торговельна марка, а не вказівка на регіон походження продукції.
Водночас продукцію в оновленому оформленні ще не введено в господарський обіг.
За результатами розгляду справи АМКУ наклав на товариство 9,42 млн грн штрафу та зобов'язав припинити порушення.
