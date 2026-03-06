Фінансові новини
Продаж "Мотор-Банку" та PINbank: заявки подали шість компаній — ЗМІ
14:15 05.03.2026 |
На придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній - три банки та три небанківські фінансові установи.
Про це пише видання Forbes Ukraine.
За його інформацією, про потенційних претендентів повідомили двоє учасників ринку на умовах анонімності: серед банків-претендентів - "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк", серед небанківських фінустанов - фінкомпанія EasyPay та лізингова компанія "Еска Капітал", ще один претендент - іноземна компанія, назву та країну походження якої не розкривають.
Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішеннями виконавчої дирекції від 3 березня продовжив строки відкритих конкурсів щодо Мотор-Банку та PINbank: подання пропозицій - до 17 березня 2026 року, розгляд і визначення переможця - до 19 березня, допуск до кімнат даних - до 10 березня, усі строки встановлено по зазначені дати включно, уточнює "Інтерфакс-Україна".
