На придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній - три банки та три небанківські фінансові установи.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

За його інформацією, про потенційних претендентів повідомили двоє учасників ринку на умовах анонімності: серед банків-претендентів - "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк", серед небанківських фінустанов - фінкомпанія EasyPay та лізингова компанія "Еска Капітал", ще один претендент - іноземна компанія, назву та країну походження якої не розкривають.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішеннями виконавчої дирекції від 3 березня продовжив строки відкритих конкурсів щодо Мотор-Банку та PINbank: подання пропозицій - до 17 березня 2026 року, розгляд і визначення переможця - до 19 березня, допуск до кімнат даних - до 10 березня, усі строки встановлено по зазначені дати включно, уточнює "Інтерфакс-Україна".