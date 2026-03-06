Авторизация

Продаж "Мотор-Банку" та PINbank: заявки подали шість компаній — ЗМІ

На придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній - три банки та три небанківські фінансові установи.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

За його інформацією, про потенційних претендентів повідомили двоє учасників ринку на умовах анонімності: серед банків-претендентів - "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк", серед небанківських фінустанов - фінкомпанія EasyPay та лізингова компанія "Еска Капітал", ще один претендент - іноземна компанія, назву та країну походження якої не розкривають.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішеннями виконавчої дирекції від 3 березня продовжив строки відкритих конкурсів щодо Мотор-Банку та PINbank: подання пропозицій - до 17 березня 2026 року, розгляд і визначення переможця - до 19 березня, допуск до кімнат даних - до 10 березня, усі строки встановлено по зазначені дати включно, уточнює "Інтерфакс-Україна".

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

