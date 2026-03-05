Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПУМБ першим серед банків отримав авторизацію НБУ на надання нефінансових платіжних послуг у межах Open Banking

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) став першим банком в Україні, авторизованим Національним банком України (НБУ) на надання нефінансових платіжних послуг у межах розвитку Open Banking, йдеться на сайті фінустанови.

"Ми першими пройшли цей регуляторний етап і закладаємо основу для запуску нової цифрової екосистеми сервісів для наших клієнтів", - зазначив заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитро Поліщук, слова якого наведено в повідомленні.

Згідно з інформацією, 2 березня 2026 року комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення про авторизацію діяльності ПУМБ з надання нефінансових платіжних послуг та включення банку до Реєстру платіжної інфраструктури як надавача таких послуг.

У межах авторизації ПУМБ отримав право надавати послуги з ініціювання платіжних операцій та послуги з надання відомостей з рахунків, що передбачає можливість у межах моделі Open Banking ініціювати платежі та отримувати дані про рахунки клієнтів в інших банках.

Наразі ПУМБ завершує юридичну та технічну підготовку до запуску відповідних сервісів, після чого зможе реалізувати можливості Open Banking для клієнтів у мобільному застосунку. Після завершення технічних етапів банк також планує запуск Open Banking сервісів як для роздрібного, так і для корпоративного бізнесу.

ПУМБ - найбільший банк із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року ПУМБ із активами 231,03 млрд грн посідав 5-е місце серед 60 банків країни, а чистий прибуток за 2025 рік становив 8,05 млрд грн. Кредитний портфель банку за 2025 рік збільшився на 46,7% - до 98,15 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,07 0,16 43,8800  0,07 0,16
EUR 50,8660  0,20 0,39 50,8920  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес