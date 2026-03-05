ПУМБ першим серед банків отримав авторизацію НБУ на надання нефінансових платіжних послуг у межах Open Banking

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) став першим банком в Україні, авторизованим Національним банком України (НБУ) на надання нефінансових платіжних послуг у межах розвитку Open Banking, йдеться на сайті фінустанови.

"Ми першими пройшли цей регуляторний етап і закладаємо основу для запуску нової цифрової екосистеми сервісів для наших клієнтів", - зазначив заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитро Поліщук, слова якого наведено в повідомленні.

Згідно з інформацією, 2 березня 2026 року комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення про авторизацію діяльності ПУМБ з надання нефінансових платіжних послуг та включення банку до Реєстру платіжної інфраструктури як надавача таких послуг.

У межах авторизації ПУМБ отримав право надавати послуги з ініціювання платіжних операцій та послуги з надання відомостей з рахунків, що передбачає можливість у межах моделі Open Banking ініціювати платежі та отримувати дані про рахунки клієнтів в інших банках.

Наразі ПУМБ завершує юридичну та технічну підготовку до запуску відповідних сервісів, після чого зможе реалізувати можливості Open Banking для клієнтів у мобільному застосунку. Після завершення технічних етапів банк також планує запуск Open Banking сервісів як для роздрібного, так і для корпоративного бізнесу.

ПУМБ - найбільший банк із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року ПУМБ із активами 231,03 млрд грн посідав 5-е місце серед 60 банків країни, а чистий прибуток за 2025 рік становив 8,05 млрд грн. Кредитний портфель банку за 2025 рік збільшився на 46,7% - до 98,15 млрд грн.