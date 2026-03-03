Roshen увійшла до двадцятки світових лідерів кондитерського ринку за версією Global Growth Insights, посівши 13-те місце

Українська корпорація Roshen увійшла до переліку 20 найбільших кондитерських компаній світу і посіла 13-те місце в глобальному рейтингу за 2026 рік, повідомила аналітична компанія Global Growth Insights.

Згідно з оприлюдненими даними, річний дохід Roshen сягнув $1,5 млрд із показником середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 4%. Це дало змогу українському виробнику закріпитися в у топ-20 серед понад 2500 активних гравців ринку.

Глобальний рейтинг очолила американська Mars Incorporated з виторгом $45 млрд. До першої десятки лідерів також увійшли Mondelez International ($36 млрд), Ferrero Group ($18 млрд), Nestlé SA ($14 млрд), The Hershey Company ($11 млрд), Lindt & Sprüngli ($6 млрд), Perfetti Van Melle ($4 млрд), Haribo ($3,7 млрд), Pladis ($3,2 млрд) та Storck ($2,1 млрд).

Аналітики зазначили, що світовий ринок солодощів цього року демонструє помірну консолідацію: на 15-20 провідних компаній припадає понад 55% загального світового доходу. Очікується, що обсяг ринку зросте з $268,31 млрд у 2026 році до $359,37 млрд до 2035 року.

Ключовим сегментом галузі залишається шоколадна продукція, частка якої становить 58-60% ринкової вартості. На цукрові кондитерські вироби припадає близько 30-32%, а на жувальну гумку та спеціальні солодощі - до 10%. Загалом галузь щороку виробляє понад 35 млн тонн продукції.

Основним трендом 2026 року став перехід до "корисних солодощів". Виробники зосереджуються на зниженні вмісту цукру, використанні рослинних інгредієнтів та функціональних добавок (вітамінів, протеїну). За даними Global Growth Insights, понад 62% споживачів у розвинених країнах шукають продукти з позначкою clean label.

Регіонально найбільшим ринком, як зазначають аналітики, залишається Європа (майже 30% світового доходу), де лідирують Німеччина, Велика Британія та Швейцарія. Водночас найбільш динамічно зростає Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де наразі споживання на душу населення становить менше 3 кг на рік, що створює значний потенціал для експансії.

Цифрова трансформація також змінює галузь: у 2026 році частка електронної комерції в роздрібних продажах кондитерських виробів перевищила 12%. Моделі прямих продажів (DTC) дають можливість компаніям швидше тестувати нові смаки та персоналізувати пропозиції.

"Еволюція галузі надалі визначатиметься прагненням до преміумізації, використанням продуктів зі зниженим вмістом цукру та етичним підходом до закупівель. Кондитерські компанії, які успішно поєднують задоволення від споживання з інноваціями в сфері здоров'я та екологічною відповідальністю, матимуть найкращі позиції для зростання", - резюмували в Global Growth Insights.