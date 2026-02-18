ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.

НАК "Нафтогаз україни" та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про виділення через ЄБРР гранту від уряду Норвегії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) на €85 млн для закупівлі газу. Грант надається урядом Норвегії завдяки домовленостям між Президентом України Володимир Зеленський та Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре", - написав Корецький.

Він додав, що фінансування буде спрямоване на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.