ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.

НАК "Нафтогаз україни" та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про виділення через ЄБРР гранту від уряду Норвегії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) на €85 млн для закупівлі газу. Грант надається урядом Норвегії завдяки домовленостям між Президентом України Володимир Зеленський та Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре", - написав Корецький.

Він додав, що фінансування буде спрямоване на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.
 

за
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

