"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
10:09 17.02.2026 |
НАК "Нафтогаз україни" та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про виділення через ЄБРР гранту від уряду Норвегії.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.
"Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) на €85 млн для закупівлі газу. Грант надається урядом Норвегії завдяки домовленостям між Президентом України Володимир Зеленський та Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре", - написав Корецький.
Він додав, що фінансування буде спрямоване на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.
