Українська Ковлар Груп оцінює свої інвестиції в розробки в десятки мільйонів гривень
17:17 06.03.2026 |
ТОВ «Ковлар Груп» інвестувало в розробки, випробування та розвиток виробництва вогнезахисних матеріалів з 2015 року десятки мільйонів гривень і продовжило вкладати кошти після початку війни, повідомив директор компанії Костянтин Калафат в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами, інвестиції спрямовувалися на створення власних рецептур, лабораторні та вогневі випробування, формування дослідницької бази, придбання обладнання та масштабування технологій до промислового рівня, а у воєнний період - також на підтримку безперервності виробництва та адаптацію до перебоїв електропостачання.
Окремо він зазначив, що компанія регулярно спрямовує близько 20% прибутку на R&D, включаючи лабораторне обладнання, випробування та модернізацію технологій.
ТОВ «Ковлар Груп» заснована в 2015 році в Києві і є найбільшим виробником засобів пасивного вогнезахисту в Україні. За даними Опендатабот, статутний капітал компанії становить 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари - Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року склав 91 млн 370,5 тис. грн, що в два рази більше, ніж за 2023 рік, чистий прибуток - 13,4 млн грн, що в 1,7 рази більше, ніж за 2023 рік. За перший квартал 2025 року дохід компанії склав 13,5 млн грн, чистий дохід - 1 млн 983 тис. грн.
ТЕГИ
